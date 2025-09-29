Máy sấy quần áo giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức trong việc làm khô quần áo, đặc biệt trong những ngày mưa ẩm ướt hoặc vào mùa đông. Tuy nhiên, máy có nhược điểm lớn là quần áo thường bị nhăn nhúm sau khi hoàn tất chu trình sấy. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải dành thêm thời gian và công sức để là ủi, đôi khi còn làm hỏng vải hoặc làm mất đi vẻ đẹp vốn có của trang phục.

Vì sao nên cho đá lạnh vào máy sấy quần áo?

Nhiều người đã thử nhiều cách để giảm nhăn cho quần áo khi sấy, từ việc treo ngay khi vừa sấy xong đến việc sử dụng các chế độ sấy đặc biệt nhưng không mấy hiệu quả. Hãy sử dụng đá lạnh, nghe kỳ lạ nhưng tác dụng của việc cho đá lạnh vào máy sấy quần áo đã được nhiều người kiểm chứng và mang lại hiệu quả bất ngờ.

Cho đá lạnh vào máy sấy quần áo là một mẹo vặt đơn giản, tiết kiệm nhưng lại giúp làm phẳng quần áo bị nhăn nhúm.

Vì sao cho đá vào máy sấy quần áo lại có thể giúp giảm nhăn? Bí quyết nằm ở sự kết hợp giữa nhiệt độ cao của máy sấy và hơi nước được tạo ra từ đá lạnh.

Tạo ra hơi nước: Khi những viên đá lạnh được cho vào lồng sấy cùng với quần áo và máy sấy bắt đầu hoạt động, nhiệt độ cao bên trong máy sẽ làm cho đá tan chảy và bốc hơi nhanh chóng.

Hiệu ứng "hấp hơi": Hơi nước nóng này sẽ len lỏi vào từng sợi vải, làm mềm các nếp nhăn và giúp sợi vải được giãn ra. Quá trình này tương tự như khi bạn là ủi quần áo bằng bàn là hơi nước, nơi hơi nước nóng đóng vai trò làm phẳng các nếp gấp.

Giảm ma sát: Hơi nước còn giúp giảm ma sát giữa các sợi vải khi chúng quay trong lồng sấy, từ đó hạn chế việc hình thành các nếp nhăn mới.

Chính nhờ hiệu ứng "hấp hơi" tự nhiên này, tác dụng của việc cho đá lạnh vào máy sấy quần áo giúp quần áo của bạn trở nên phẳng phiu hơn đáng kể mà không cần phải dùng đến bàn là. Đây là một mẹo làm phẳng quần áo không cần là hiệu quả và tiện lợi.

Hướng dẫn cho đá lạnh vào máy sấy quần áo để giảm nhăn

Lấy quần áo đã khô (hoặc gần khô) nhưng bị nhăn nhúm ra khỏi máy sấy hoặc từ giỏ đựng quần áo. Nên chọn những món đồ bị nhăn nặng nhất. Chuẩn bị khoảng 3-5 viên đá lạnh (kích thước thông thường).

Mẹo này hoạt động tốt nhất với những món đồ bị nhăn nhẹ đến vừa phải. Với những nếp nhăn quá sâu hoặc vải quá dày, bạn vẫn có thể cần là ủi thêm.

Đặt quần áo bị nhăn vào lồng máy sấy. Sau đó, cho trực tiếp 3-5 viên đá lạnh vào cùng với quần áo. Không nên cho quá nhiều quần áo vào cùng lúc để đảm bảo quần áo có không gian để quay và hơi nước có thể phân tán đều.

Đóng cửa máy sấy. Chọn chế độ sấy với nhiệt độ cao vừa phải hoặc chế độ "nóng" trong khoảng 10-15 phút. Thời gian này đủ để đá tan chảy hoàn toàn và tạo ra đủ hơi nước làm phẳng quần áo. Không dùng chế độ sấy quá nóng trong thời gian quá dài vì có thể làm hỏng vải.

Khi máy sấy kết thúc chu trình, lấy quần áo ra ngay lập tức. Giũ nhẹ và treo lên móc. Việc để quần áo trong máy sấy quá lâu sau khi sấy xong có thể khiến chúng bị nhăn trở lại khi nguội. Bạn sẽ thấy quần áo phẳng phiu hơn đáng kể, các nếp nhăn đã được làm mờ đi rất nhiều, giúp bạn tiết kiệm thời gian là ủi.

Lưu ý quan trọng khi áp dụng mẹo cho đá lạnh vào máy sấy quần áo

Chỉ dùng với quần áo đã khô hoặc gần khô: Mẹo này không dùng để làm khô quần áo ướt hoàn toàn. Nó chỉ nhằm mục đích làm phẳng quần áo bị nhăn.

Không dùng quá nhiều đá: 3-5 viên đá là đủ, quá nhiều đá có thể làm ướt quần áo hoặc làm máy sấy mất nhiều thời gian hơn để làm bay hơi.

Không dùng với vải nhạy cảm: Tránh áp dụng với các loại vải đặc biệt nhạy cảm với nhiệt và nước như lụa, ren, đồ len mỏng. Luôn kiểm tra nhãn mác quần áo trước khi sấy.

Kiểm tra xem đá có bị kẹt không: Đảm bảo đá lạnh không bị kẹt ở một chỗ trong lồng sấy, có thể làm hư hại máy hoặc quần áo.

Vệ sinh máy sấy định kỳ: Luôn vệ sinh lưới lọc xơ vải của máy sấy sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và an toàn.



