Mối quan hệ của Hoa khôi Thu Hương và con riêng của chồng

11-12-2025 - 20:13 PM | Lifestyle

Những khoảnh khắc gia đình ấm áp của Hoa khôi Thể thao 1995 Thu Hương tại Abu Dhabi đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong vài ngày gần đây, Hoa khôi Thể thao 1995 – Á hậu Mrs World Thu Hương – thu hút sự chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh tại Abu Dhabi (UAE), nơi cô đồng hành cùng con trai út Nam Anh (16 tuổi) dự giải đua xe F4 Trophy 2025. Chuyến đi còn trở nên đặc biệt hơn khi gia đình hội ngộ con trai lớn Nam Thanh và bạn gái người Mỹ của anh.

Nam Thanh là con riêng của doanh nhân Hoài Nam, hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dù không hoạt động mạng xã hội nhiều, anh luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Trong các hoạt động chung, Nam Thanh cho thấy mối quan hệ thân thiết với Hoa khôi Thu Hương và dành nhiều tình cảm cho hai em cùng cha khác mẹ – Nam Khánh và Nam Anh.

Trong lần về Abu Dhabi cổ vũ em trai, Nam Thanh và bạn gái Allie có mặt từ sớm để theo dõi đường đua, sau đó quây quần cùng bố mẹ trong những khoảnh khắc gia đình hiếm hoi.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Hoài Nam nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về con trai cả. Nam Thanh nhận học bổng tại Học viện Kỹ thuật Georgia (Georgia Tech, Mỹ), từng tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Oxford trước khi đầu quân vào Facebook New York. Sau nhiều năm làm việc tại Meta, anh hiện giữ vị trí quản lý level 6 – một cấp bậc được đánh giá cao và hiếm người Việt đạt tới khi chưa tròn 30 tuổi.

Bạn gái của Nam Thanh – Allie – cũng gây ấn tượng không kém. Cô đang giữ vị trí quản lý level 6 tại Instagram, thuộc tập đoàn Meta. Allie tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh doanh tại Wharton (Đại học Pennsylvania), ngôi trường danh giá từng đào tạo nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới. Cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ và thường xuất hiện trong những bữa ăn ấm cúng mỗi khi doanh nhân Hoài Nam công tác tại Mỹ.

Tổ ấm của Hoa khôi Thể thao 1995 và doanh nhân Hoài Nam từ lâu được giới kinh doanh và khán giả ngưỡng mộ. Doanh nhân Hoài Nam hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya tại Việt Nam, còn Thu Hương từng là gương mặt MC, diễn viên nổi bật những năm 2000 trước khi xây dựng công ty truyền thông riêng và theo học Tiến sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Không chỉ Nam Thanh xuất sắc, hai con chung của vợ chồng Thu Hương – Hoài Nam cũng gây chú ý bởi thành tích học tập nổi bật. Nam Khánh (18 tuổi) đang du học ngành kinh tế tại London, còn Nam Anh (16 tuổi) vừa theo học trường quốc tế ISHCMC vừa theo đuổi đam mê đua xe chuyên nghiệp. Trong thời gian tới, Nam Anh dự định nộp hồ sơ xin học bổng tại một trường kỹ thuật hàng đầu của Mỹ.

Sự gắn kết giữa các con trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa khôi Thu Hương và con riêng của chồng, góp phần tạo nên hình ảnh một tổ ấm văn minh, hiện đại và tràn ngập yêu thương – điều đang được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen trong những ngày qua.

Theo PV

Phụ nữ mới

