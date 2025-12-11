Nữ nghệ sĩ 2 đời chồng nửa đêm đăng status hơn 600 chữ về bạn trai U60

Sau khi chia sẻ về đám cưới với bạn trai Trần Chí Phú hơn cô khoảng 10 tuổi thì gần 3 tháng qua Phi Thanh Vân không nhắc gì đến một nửa của mình trên mạng xã hội, truyền thông khiến nhiều người thắc mắc.



Tuy nhiên vào nửa đêm ngày 11/12, Phi Thanh Vân thu hút sự quan tâm khi đăng tải "bức thư tình" dài hơn 600 chữ về hành trình yêu chồng sắp cưới. Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ mối quan hệ giữa bạn trai và con riêng Tấn Đức của cô.

Phi Thanh Vân bên bạn trai và con trai.

Nữ diễn viên viết: "Đêm nay, ngồi nhìn lại một hành trình… Một năm làm bạn, một năm rưỡi gắn bó yên ấm, để đến khi đã chín sự đời, hai người trưởng thành mới thực sự biết cách nâng niu hạnh phúc. Vân và anh Phú không ồn ào, không phô trương. Cuộc sống bận rộn, công việc ngập đầu nên chúng mình chọn cách sống kín đáo, nhưng đầy ý nghĩa.

Có người hỏi: "Anh Phú đối với gia đình Vân thế nào? Tấn Đức có mến anh không?"

Vân chỉ mỉm cười. Anh Phú là người đàn ông hiền lành, tinh tế, luôn hiểu tâm lý. Anh chăm sóc gia đình theo cách rất tự nhiên, từng chi tiết nhỏ đều có bàn tay anh lo lắng phía sau: nhẹ nhàng, ấm áp mà chẳng cần đòi hỏi gì.

Giữa hai người lớn đã đi qua nhiều sóng gió, tình yêu không phải để sở hữu mà để chia sẻ, đồng hành, đồng cảm. Anh hiểu Vân chỉ qua ánh mắt, một hơi thở, biết khi nào Vân cần yên lặng, khi nào cần động viên, khi nào chỉ cần một ly nước đúng lúc để tiếp tục công việc.

Với Tấn Đức, anh Phú không cố chứng minh điều gì. Anh đến bằng sự chân thành, tôn trọng cảm xúc của con, dạy dỗ bằng văn minh. Không phải bắt con nghe lời mà là dạy con hiểu giá trị của kỷ luật, tử tế và yêu thương. Đức mến anh, tin anh và đón nhận anh như một người cha ấm áp, không khác gì ruột thịt.

Những việc anh làm cho Đức và gia đình, đôi khi thật nhỏ nhưng đáng yêu vô cùng: ngồi cạnh khi con học bài, kiên nhẫn hướng dẫn từng phép tính; tập cờ không dạy thắng thua mà dạy suy nghĩ và tôn trọng đối thủ; dặn dò khi con học bơi, chơi thể thao về kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn; hay đơn giản là chăm chút từng bữa ăn, lựa đồ ít đường khi Vân giảm cân, ngồi chờ Vân cả tiếng đồng hồ để hỗ trợ khi Vân vùi đầu vào dự án.

Với công việc, anh luôn là cộng sự thầm lặng, tư vấn, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, không bao giờ tranh vai hay đòi danh, chỉ đứng phía sau: "Em cứ đi, anh lo phần còn lại".

Người ta thường nghĩ hạnh phúc là phải có biển xanh, resort hay những chuyến du lịch xa. Vân và anh thì khác. Chúng mình hạnh phúc trong những giờ phút cùng nhau làm việc cho cộng đồng: trao học bổng cho trẻ em, hỗ trợ phụ nữ khó khăn, đồng hành cùng ước mơ của nghệ sĩ trẻ… Anh luôn đứng cạnh, chắc chắn, không ồn ào. Hai người hiểu rằng hạnh phúc không phải chạy trốn cuộc đời mà là dấn thân để cuộc đời tốt hơn.

Và Vân hiểu rằng: sống chỉ cho bản thân, ta nhỏ bé; sống vì gia đình, ta trưởng thành; sống vì cộng đồng, cùng lan tỏa giá trị — đó mới thực sự là trưởng thành. Mỗi niềm hạnh phúc, mỗi nụ cười, mỗi cơ hội được trao đi… không còn là hy sinh mà là niềm tự hào.

Với Vân, anh Phú và Tấn Đức, gia đình không chỉ là nơi để trở về. Gia đình là nơi để cùng nhau lan tỏa yêu thương, để mỗi người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và giữa đêm tĩnh lặng này, chỉ muốn nhắc bản thân: biết ơn, trân trọng và nâng niu những gì đang có".

Chia sẻ chân thành của Phi Thanh Vân nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè người ái mộ. Sau nhiều biến cố tình cảm có vẻ nữ nghệ sĩ đã tìm được bến đỗ an toàn, bình yên.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô hoạt động nghệ thuật ở lĩnh vực diễn xuất và người mẫu. Phi Thanh Vân đã 2 lần kết hôn. Lần đầu vào năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc nhưng chia tay sau bốn năm chung sống. Năm 2014, cô tái hôn với Nguyễn Bảo Duy, người kém hai tuổi, cả hai có một con trai nhưng cuộc hôn nhân cũng kết thúc năm 2017.

Bạn trai mới của Phi Thanh Vân tên là Trần Chí Phú, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, hơn cô khoảng 10 tuổi, quê gốc miền Tây (Long An – nay là Tây Ninh). Anh hiện là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty xây dựng và một nhà máy đá – chuyên sản xuất đá lót tường, đá đường, đá trang trí.