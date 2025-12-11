Mỹ Tâm từ chối hát lại ca khúc Đại lễ 2/9 khiến cả nước xúc động

Dù Đại lễ 2/9 đã khép lại, nhưng nhiều người vẫn chưa quên khoảnh khắc xúc động khi ca khúc Tiến Quân Ca và Giai Điệu Tự Hào vang lên tại Quảng trường Ba Đình. Bên cạnh sự tỏa sáng của “họa mi tóc nâu” trên sân khấu, giọng ca trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên khi hoà giọng cùng Mỹ Tâm cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Ngay sau đó, các video ghi lại màn song ca nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên

Hình ảnh để đời của Mỹ Tâm

Chiều 11/12, trong buổi tổng duyệt concert See The Light, cô bé Hà Thủy Tiên có dịp hội ngộ Mỹ Tâm. Trước khoảnh khắc đáng nhớ này, nữ ca sĩ hỏi thăm cô bé về màn trình diễn tại Đại lễ 2/9 bằng câu hát “bài hát ấy vẫn trong tim con, phải không?”. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai cô cháu có thể hát lại ca khúc trong ngày Đại lễ, nhưng Mỹ Tâm từ chối với lý do: ca khúc chỉ nên được cất lên đúng thời điểm, đúng sự kiện, để khoảnh khắc ấy trở nên duy nhất và quý giá, in sâu trong ký ức.

Khoảnh khắc hội ngộ giữa Mỹ Tâm và Hà Thủy Tiên

Trong khoảnh khắc diễn ra Đại lễ, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, gương mặt sáng và ánh mắt tự tin đứng giữa Quảng trường Ba Đình, cất cao tiếng hát cùng “họa mi tóc nâu” đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều khán giả. Sự hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy mạnh mẽ trong cách thể hiện đã giúp Thủy Tiên chiếm trọn trái tim công chúng cả nước.

Được hát cùng Mỹ Tâm trong sự kiện trọng đại của đất nước là dấu mốc khó quên và nguồn động lực to lớn để Thủy Tiên tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau Đại lễ, Thuỷ Tiên ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình ca nhạc chính luận và các sự kiện lớn nhỏ.

Mỹ Tâm rất quan tâm và yêu mến cô bé ca sĩ nhí

Sự quan tâm đặc biệt của công chúng cũng dấy lên nhiều tò mò về gia thế của Thủy Tiên. Một số lời đồn đoán cho rằng cô bé có “hậu thuẫn khủng” phía sau. Thực tế, bố Thủy Tiên là thợ làm tóc, sở hữu tiệm nhỏ tại Hà Nội, còn mẹ là diễn viên múa. Gia đình luôn tạo điều kiện để Thuỷ Tiên được sống trong môi trường nghệ thuật lành mạnh và nuôi dưỡng đam mê từ sớm.

Hà Thuỷ Tiên năm nay 7 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội). Từ nhỏ em đã được bố mẹ cho theo học thanh nhạc và vũ đạo. Sự chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện cùng năng khiếu bẩm sinh giúp cô bé 7 tuổi được chọn song ca cùng Mỹ Tâm - một cơ hội không chỉ nhờ may mắn mà còn là kết quả của hành trình nghiêm túc. Bên cạnh ca hát, Thủy Tiên còn thể hiện năng khiếu nhảy múa và khả năng trình diễn tự nhiên. Dù vậy, bố mẹ vẫn muốn em tập trung học tập, chỉ tham gia nghệ thuật ở mức phù hợp. Với tài năng, định hướng đúng đắn và tình cảm từ khán giả, Hà Thủy Tiên hứa hẹn sẽ là gương mặt sáng giá của thế hệ nghệ sĩ nhí mới.

Hiện tại, Mỹ Tâm đang gấp rút chuẩn bị cho live concert See The Light

Hiện tại, Mỹ Tâm đang gấp rút chuẩn bị cho live concert See The Light, sự kiện âm nhạc lớn nhất trong gần 30 năm sự nghiệp của nữ ca sĩ. Concert sẽ diễn ra vào ngày 13/12/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sức chứa khoảng 40.000 khán giả. Chủ đề See The Light không chỉ là tên gọi của concert mà còn là thông điệp Mỹ Tâm muốn gửi gắm: niềm tin, khát vọng và ánh sáng trong hành trình theo đuổi ước mơ. Với tất cả sự chuẩn bị công phu và tâm huyết, concert được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Mỹ Tâm vào cuối năm 2025, đồng thời là món quà âm nhạc ý nghĩa dành tặng khán giả yêu mến cô.