Mỗi sáng chăm chỉ làm điều này trong 30 phút, tuổi thọ được kéo dài thêm 3 năm

Nghiên cứu được đăng tải trên tờ Progress in Cardiovascular Disease chỉ ra người thường xuyên chạy bộ sống thọ hơn 3 năm so với người không chạy và giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ bệnh lý nào xuống 40%. Những lợi ích ở môn thể thao đặc biệt này là chưa từng được phát hiện ở những môn thể thao khác.



Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra rằng người chạy bộ thường có một đời sống lành mạnh, không hút thuốc, hạn chế uống rượu, duy trì cân nặng hợp lý.

4 lợi ích vàng từ việc chạy bộ

1. Cải thiện chức năng tim phổi

Có sự khác biệt lớn về chức năng hô hấp và sức bền thể chất ở những người tập luyện trong thời gian dài so với những người không tập thể dục hoặc tập không thường xuyên.

Chẳng hạn, khi mới bắt đầu tập chạy, bạn sẽ cần phải dừng lại và nghỉ ngơi liên tục trong quá trình chạy. Sau hai tháng chạy bộ, bạn có thể chạy liên tục hơn nửa tiếng mà không cảm thấy quá sức. Điều này chứng tỏ rõ ràng dung tích phổi và thể lực của bạn đã được cải thiện đáng kể.

2. Giúp giảm cân rất hiệu quả

Chạy bộ 45 phút mỗi ngày có thể tiêu hao khoảng 450 ~ 500 calo. Dần dần bạn sẽ thấy mỡ vùng hông và chân ít đi, vòng eo thon gọn hơn, mỡ bụng cũng dần biến mất, cả người trông thon gọn và khỏe khoắn hơn hẳn.

3. Thúc đẩy tuần hoàn máu

Chạy bộ thường xuyên có thể cải thiện khả năng lưu thông máu, tăng tỷ lệ trao đổi chất, giảm lượng cholesterol và lipid trong máu.

Ngoài ra, chạy đường dài có thể rèn luyện chức năng phổi của con người ở một mức độ nhất định và tăng dung tích phổi. Thường xuyên chạy đường dài có thể làm cho cơ quan thông khí trong phổi hoạt động mạnh hơn, tăng cường chức năng phổi, giảm nguy cơ mắc bệnh viêm mũi theo mùa.

4. Thư giãn tâm trí và cơ thể

Vì lý do công việc và cuộc sống, con người hiện đại phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Chạy bộ 30 phút mỗi ngày có thể giảm bớt phần nào căng thẳng tâm lý. Vì vậy, chạy bộ không chỉ rèn luyện thể chất mà còn đảm bảo sức khỏe tinh thần.

Chạy bộ 30 phút buổi sáng và đi bộ 60 phút buổi tối, cái nào tốt cho sức khỏe hơn?

1. Lợi ích của việc chạy 30 phút mỗi sáng

Chạy bộ giúp tăng cường sức khỏe và mang lại nhiều lợi ích cho các tế bào. Qúa trình này không chỉ đốt cháy chất béo trong cơ thể mà còn giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, chạy bộ có thể giúp bạn giảm cân lành mạnh. Việc giảm cân chủ yếu phụ thuộc vào việc kiểm soát lượng thức ăn và vận động của bạn. Chạy bộ 30 phút mỗi ngày có thể giúp đốt cháy lượng calo dư thừa trong cơ thể và tăng tốc độ trao đổi chất.

2. Lợi ích của việc đi bộ 60 phút vào buổi tối

Người ta thường nói, hãy đi bộ một trăm bước sau bữa ăn, bạn sẽ sống đến 99 tuổi. Điều này là do đi bộ có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu của cơ thể và đẩy nhanh quá trình thải chất thải trao đổi chất được tạo ra trong ngày, do đó giảm gánh nặng cho thân hình.

Đi bộ vào ban đêm tiêu hao năng lượng dự trữ của cơ thể. Đi bộ vừa phải sẽ giảm bớt mệt mỏi cho cơ thể, giúp người ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Mặt khác, đi bộ vào buổi tối nhẹ nhàng hơn chạy bộ vào buổi sáng nhiều. Đi bộ cũng giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu của cơ thể, đồng thời giúp tinh thần sảng khoái hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não và tắc nghẽn mạch máu não. Tuân thủ lâu dài là một cách rèn luyện sức khỏe tốt.

Những lưu ý khi chạy

Khi chạy, sải chân nhỏ sẽ làm giảm gánh nặng lên cơ bắp, kéo dài thời gian chạy. Đa phần mọi người khi chạy sẽ sử dụng phần mắt các chân một cách quá sức. Sau một vài phút chạy, họ cảm thấy mệt mỏi cục bộ. Giải pháp là khi chạy, hãy giữ sải chân nhỏ và chú ý giữ thăng bằng.

1. Chạy bước nhỏ

2. Chọn giày thoải mái

Giày là một vật trợ giúp quan trọng trong quá trình chạy bộ. Những đôi giày mềm, nhẹ sẽ làm không cản trở bàn chân và giúp bạn chạy dễ dàng hơn. Do đó, cần chú ý chọn giày chạy bộ phù hợp để giúp người chạy thuận tiện hơn, hiệu quả của quá trình chạy cũng được nâng cao.

3. Đừng luôn chạy trên mặt đất cứng

Nền đất cứng và đàn hồi kém. Chạy trên mặt đất như vậy làm tăng tải trọng cho các khớp của chi dưới và dễ bị chấn thương. Vì vậy, khi chạy, hãy cố gắng chọn mặt sân mềm và đàn hồi, có tác dụng giảm tải cho khớp chi dưới và bảo vệ khớp gối.

Các nghiên cứu đã cho thấy, việc chạy bộ cường độ cao, trong thời gian dài sẽ không làm phản tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng khuyến cáo để việc tập thể dụng đạt hiệu quả và bạn không bị phá sức thì mỗi người chỉ nên tập cường độ vừa phải, tùy theo sức của mình. Mỗi người có thể duy trì đều đặn ở mức 4 giờ chạy bộ mỗi tuần kèm theo các hoạt động thể chất khác.

Theo Aboluowang