Mỗi tháng đều đặn mua 4 chỉ vàng nhưng ai cũng can: Sống thế này quá khổ!

Giữa bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm là thói quen cần thiết để mỗi người chủ động hơn trước những rủi ro tài chính. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào việc cắt giảm, chúng ta dễ rơi vào tình trạng sống "tằn tiện" đến mức ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe và cả tinh thần. Quan trọng là biết cân bằng: tiết kiệm hợp lý nhưng vẫn dành những khoản chi xứng đáng cho trải nghiệm và giá trị sống. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Tháng đều đặn mua 4 chỉ vàng nhưng vẫn bị... chê

Trong bài đăng, cô vợ cho biết tổng thu nhập của hai vợ chồng là 57 triệu/tháng (vợ kiếm được 27 triệu/tháng, chồng kiếm được 30 triệu/tháng). Gia đình của họ gồm 4 người (2 vợ chồng,1 con 8 tuổi, 1 con 5 tuổi). Mỗi tháng, cặp đôi đều cố gắng tiết kiệm, thậm chí có vay mượn thêm để mua 4 chỉ vàng. Chi tiêu hàng tháng của họ khoảng 13 triệu đồng.

Để có thể tiết kiệm được con số lý tưởng đến vậy, cô vợ chia sẻ:

"a) Có nhà riêng ở quê. Chồng ăn cơm trưa ở công ty, con út ăn trưa ở trường hợc. Mỗi ngày đi chợ cố gắng mua dưới 200k tiền thức ăn.

b) Giáo dục: 2 con học trường công, đóng theo quy định của nhà trường.

Không học thêm (ở nhà bố mẹ dạy). Mẹ tận dụng Internet để dạy 2 con học, ngoài học Toán, tiếng Việt, mẹ còn dạy tiếng Anh, tiếng Trung. Tiết kiệm được khối tiền các bác ạ (bé 8 tuổi đã giao tiếp thành thạo với người nước ngoài).

c) Du lịch - nhà hàng: Nói không với du lịch. Vì quá tốn kém không cần thiết.

Ăn nhà hàng một năm khoảng 2-3 lần".

Thu nhập 57 triệu/tháng, cặp đôi có thể mua 4 chỉ vàng hàng tháng. Ảnh minh hoạ

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ với khoản tiết kiệm của gia đình này. Tuy nhiên, họ đều cho rằng gia đình này đang chi tiêu quá... tằn tiện, cần "nới tay" một số khoản chi như giáo dục, du lịch,... để chất lượng sống của gia đình không bị ảnh hưởng.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

"Sống thế này quá khổ rồi" , một người nhận xét.

"Tiết kiệm là tốt nhưng cái gì cũng vừa phải thôi chị ạ. Con cái cần được trải nghiệm, đi chơi, va chạm để phát triển. Ở nhà suốt, học online với bố mẹ, mai này lại thiệt thòi so với bạn bè", một người nhận xét.

"Mình từng có giai đoạn tiết kiệm cực đoan như vậy, sau một thời gian bị stress nặng luôn. Bây giờ vẫn tiết kiệm nhưng vẫn cho bản thân và gia đình 'xả' chút ít. Sống vui thì mới làm ra tiền tiếp được", một người kể lại câu chuyện của bản thân.

"Không cho con học thêm, không đi du lịch, cả năm chỉ ăn nhà hàng 2-3 lần. Đến khi nhìn lại thanh xuân của mình thì chắc chỉ còn vàng trong két thôi. Tiền có thể kiếm lại, nhưng tuổi thơ của con thì không đâu ạ", một người khuyên.

"Thực ra mỗi nhà một hoàn cảnh, một quan điểm. Nhưng nếu là em, em sẽ giảm bớt số vàng tích lũy để cho gia đình được thoải mái hơn. Vì vàng không biết ôm mình khi mệt mỏi, nhưng một chuyến đi chơi cùng nhau thì có", một người khác cùng chung nhận định.

Nhiều người khuyên cặp đôi nên thay đổi cách quản lý tài chính. Ảnh minh hoạ

Tiết kiệm hay tận hưởng: Làm sao để dung hòa?

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, tiết kiệm trở thành một thói quen cần thiết giúp chúng ta an toàn hơn trước những rủi ro tài chính. Thế nhưng, nếu chỉ chăm chăm tích cóp mà bỏ quên việc tận hưởng cuộc sống, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí đánh mất những trải nghiệm quý giá bên gia đình, bạn bè. Vậy làm sao để vừa có khoản dự phòng vững vàng, vừa giữ cho cuộc sống đủ đầy và ý nghĩa? Dưới đây là 3 gợi ý giúp bạn tìm được sự cân bằng:

1. Lập ngân sách "3 hũ" rõ ràng

Hãy chia thu nhập hàng tháng thành ba phần:

- Hũ thiết yếu (ăn uống, sinh hoạt, học phí, y tế…) giúp đảm bảo nhu cầu cơ bản.

- Hũ tiết kiệm - đầu tư - tạo khoản dự phòng giúp đầu tư sinh lời cho tương lai.

- Hũ tận hưởng dành riêng cho niềm vui: bao gồm các khoản chi đi chơi, ăn nhà hàng, mua sắm nhỏ,...

Cách chia này giúp bạn vừa quản lý tài chính chặt chẽ, vừa không cảm thấy mình đang "bóp nghẹt" cuộc sống.

2. Tiêu tiền cho giá trị, không chỉ cho vật chất

Đôi khi tiết kiệm quá mức khiến chúng ta chọn phương án rẻ nhất mà quên rằng "giá trị" mới là yếu tố quan trọng. Một bữa ăn chất lượng giúp cả nhà khỏe mạnh, một khóa học tốt sẽ nâng tầm tri thức cho con trẻ, một chuyến đi chơi giúp gia đình gắn kết. Đây là những khoản "chi tiêu thông minh" vì lợi ích lâu dài, chứ không phải lãng phí.

3. Tận hưởng theo cách thông minh và vừa sức

Hưởng thụ không đồng nghĩa với tiêu xài hoang phí. Thay vì du lịch xa hoa, bạn có thể cùng gia đình picnic ở công viên, đi dã ngoại cuối tuần hoặc tổ chức một bữa tối ấm cúng. Những trải nghiệm nhỏ bé nhưng đủ đầy cảm xúc sẽ giúp cuộc sống cân bằng hơn, mà không cần chi tiêu quá nhiều.

Tóm lại, tiết kiệm và hưởng thụ không hề mâu thuẫn, miễn là bạn biết thiết lập nguyên tắc chi tiêu phù hợp. Tiền bạc là công cụ phục vụ cho cuộc sống, chứ không phải sợi dây trói buộc chúng ta.