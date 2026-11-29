Gil Lê, tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, từng là gương mặt VJ quen thuộc trên một kênh truyền hình dành cho giới trẻ trước khi đảm nhận vai trò MC X-Factor Vietnam mùa 2. Bên cạnh sự nghiệp giải trí, cái tên Gil Lê còn gắn liền với Liến Húa, thương hiệu hủ tiếu Nam Vang của gia đình cô có quán gốc ở số 90D Trần Quốc Toản, quận 3. Quán đi vào hoạt động từ trước khi Gil Lê ra đời và đến nay vẫn do người thân trong gia đình trực tiếp quản lý.

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Suốt nhiều năm qua, Liến Húa không chỉ được thực khách nhớ đến nhờ hương vị hủ tiếu Nam Vang đậm chất người Hoa, mà còn bởi mức giá cao hơn hẳn mặt bằng chung, đến mức nhiều người vẫn gọi vui đây là quán hủ tiếu đại gia của TP.HCM.

Mức giá ấy thể hiện rõ nhất ở tô hủ tiếu Liến Húa đặc biệt, món đắt nhất trong thực đơn của quán. Trên ứng dụng giao đồ ăn, chi nhánh ở đường Võ Văn Tần (quận 3) hiện bán món này với giá 155.000 đồng, đã bao gồm phí đóng gói và các chi phí khác.

Sở dĩ tô đặc biệt có giá cao nhất là vì đây là phần ăn nhiều topping nhất quán, gồm thịt băm, tim, lòng heo, tôm, trứng cút và xá xíu, khách còn có thể gọi thêm xương ống nếu muốn. Nước dùng được ninh từ xương ống, hòa thêm vị ngọt thanh của tôm khô và mực khô, trong khi phần hủ tiếu có thể chọn ăn nước hoặc khô tùy khẩu vị.

Giá của tô đặc biệt cũng tăng dần theo thời gian. Cách đây vài năm, khi món này còn bán 130.000 đồng, Liến Húa đã được xem là nơi bán hủ tiếu Nam Vang đắt nhất Sài Gòn. Đến nay, mức giá đã tăng thêm khoảng 25.000 đồng, cao gấp đôi hoặc hơn so với mức 50.000-80.000 đồng mỗi tô ở nhiều quán hủ tiếu Nam Vang khác trong thành phố.

Món hủ tiếu rẻ nhất cũng có giá 115.000 đồng

Không riêng tô đặc biệt, các món hủ tiếu còn lại trong thực đơn của Liến Húa cũng đều có giá trên 100.000 đồng. Ba món hủ tiếu tôm, hủ tiếu tôm bằm và hủ tiếu hải sản cùng có giá 145.000 đồng, tiếp đến là mì và hủ tiếu mì với giá 135.000 đồng. Tô hủ tiếu Liến Húa thường và hủ tiếu bò viên cùng bán 125.000 đồng, còn xí quách có giá 120.000 đồng. Ngay cả hủ tiếu bằm, món hủ tiếu rẻ nhất quán, cũng có giá 115.000 đồng, cao hơn một tô phở bình dân ở TP.HCM.

Với những thực khách muốn ăn nhẹ, quán có thêm các món ăn kèm gốc Hoa với mức giá dễ chịu hơn nhiều. Há cảo và xíu mại nước cùng có giá 55.000 đồng, bên cạnh dimsum, sủi cảo và bánh mì quẩy. Đi kèm là các loại đồ uống như nước sâm lạnh, sinh tố, rau má và nước ép, có giá khoảng 25.000-50.000 đồng.

Bánh bao 90.000 đồng từng gây tranh cãi

Trong nhóm món ăn kèm, chiếc bánh bao lại là món từng khiến quán nhận nhiều chú ý nhất. Đầu năm 2022, một clip review bánh bao nhà Gil Lê với giá 90.000 đồng mỗi chiếc lan truyền trên mạng xã hội, khiến nữ ca sĩ bị nhiều người nhắc tên vì cho rằng quán dựa vào danh tiếng người nổi tiếng để đẩy giá.

Theo người review, chiếc bánh có vỏ mỏng, nhân đầy đặn và thơm, với phần nhân gồm tới 8 trứng cút, nhưng hương vị không quá đặc biệt so với mức giá. Trước những ý kiến trái chiều, nhiều người đã lên tiếng giải thích rằng quán đã bán hàng chục năm, từ khi Gil Lê còn nhỏ và chưa nổi tiếng, và mức giá cao vốn là đặc điểm của quán từ trước đó.

Bên cạnh chuyện giá cả, đánh giá về chất lượng món ăn ở Liến Húa cũng không hoàn toàn đồng nhất. Nhiều thực khách khen không gian quán đẹp và nước dùng đậm vị, nhưng cũng có người chê phần thịt ít và thái mỏng, cho rằng khẩu phần chưa xứng với mức giá hơn 100.000 đồng mỗi tô. Riêng hủ tiếu khô còn bị một số người nhận xét là hơi nhạt so với khẩu vị quen thuộc của người miền Nam.

Thực khách muốn ghé quán cũng nên lưu ý về địa chỉ, bởi hiện có hai quán mang tên Liến Húa ở quận 3, một trên đường Trần Quốc Toản và một trên đường Võ Văn Tần. Nhiều người cho rằng gia đình Gil Lê chỉ có duy nhất quán ở Trần Quốc Toản, vì vậy giá bán giữa hai nơi có thể chênh lệch.