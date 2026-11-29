Mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn để xuất hiện trước công chúng, nhiều nghệ sĩ từng không ngần ngại áp dụng những phương pháp giảm cân khắc nghiệt. Tuy nhiên, đằng sau những con số cân nặng đáng mơ ước đôi khi lại là cái giá không nhỏ về sức khỏe. Mới đây, Yeonwoo – cựu thành viên nhóm nhạc MOMOLAND khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi tiết lộ từng giảm tới 10kg chỉ trong vòng 2 tháng bằng cách gần như nhịn ăn hoàn toàn. Hậu quả là nữ nghệ sĩ phải đối mặt với tình trạng nổi mề đay nghiêm trọng trên khắp cơ thể.

Trong đoạn video giới thiệu trước của chương trình giải trí Iron Girls 3 do tvN Joy phát hành, Yeonwoo đã chia sẻ về trải nghiệm giảm cân đầy ám ảnh của mình. Nữ diễn viên cho biết cô từng giảm khoảng 10kg trong vòng 2 tháng. Để đạt được con số này, cô lựa chọn phương pháp nhịn ăn cực đoan, thậm chí mỗi ngày chỉ ăn khoảng hai thìa cơm.

Vóc dáng siêu mảnh mai hiện tại của Yeonwoo.

Tuy nhiên, việc cắt giảm lượng thức ăn xuống mức quá thấp nhanh chóng khiến sức khỏe của Yeonwoo suy giảm. Mỹ nhân sinh năm 1996 tiết lộ: "Trong thời gian nhịn ăn, hệ miễn dịch của tôi suy yếu nghiêm trọng. Tôi bị nổi mề đay và cơ thể gặp nhiều vấn đề khác nhau". Đáng sợ hơn, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở một vài vùng da mà lan rộng từ đầu đến chân. Nữ diễn viên nhớ lại cảm giác ngứa ngáy dữ dội, thậm chí đau đớn đến mức bật khóc rất nhiều lần. Trải nghiệm này cũng khiến người đẹp nhận ra việc giảm cân bằng cách bỏ đói bản thân có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Thông qua chương trình lần này, Yeonwoo bày tỏ mong muốn cải thiện thể trạng, lấy lại sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh hơn. Iron Girls 3 là chương trình thực tế quy tụ 4 nữ diễn viên cùng thử sức với những bộ môn thể thao có cường độ cao. Các thành viên sẽ trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt, hướng đến mục tiêu hoàn thành thử thách thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình.

Yeonwoo từng vướng tin đồn hẹn hò Lee Min Ho.

Vì sao nhịn ăn cực đoan có thể khiến cơ thể nổi mề đay?

Theo phân tích của bài viết trên Korea Medical News, khi cơ thể liên tục không được cung cấp đủ thức ăn, tình trạng thiếu năng lượng và căng thẳng sinh lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ miễn dịch. Những thay đổi này có khả năng làm rối loạn phản ứng viêm và khiến một số người dễ gặp các vấn đề về da hơn.

Trong đó, tế bào mast (dưỡng bào) đóng vai trò quan trọng trong phản ứng dị ứng. Khi được kích hoạt, chúng giải phóng histamine – chất trung gian có khả năng làm giãn mạch máu, tăng tính thấm thành mạch, gây sưng phù, nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy. Đây là một trong những cơ chế gây ra tình trạng mề đay. Tuy nhiên, không thể khẳng định nhịn ăn trực tiếp là nguyên nhân gây mề đay ở tất cả mọi người, bởi tình trạng này còn liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau.

Không chỉ ảnh hưởng đến làn da, việc giảm cân quá nhanh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài, cơ thể có thể bị rụng tóc, mất cơ và suy giảm khả năng hoạt động bình thường. Giảm cân cấp tốc cũng làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật, đặc biệt khi lượng mỡ trong cơ thể bị huy động quá nhanh. Việc mất khối lượng cơ còn khiến tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi giảm, gây khó khăn hơn cho quá trình duy trì cân nặng về lâu dài.

Giảm 2-3kg mỗi tháng là tốc độ hợp lý hơn

Thay vì ép cân bằng cách nhịn ăn, các chuyên gia thường khuyến nghị tốc độ giảm khoảng 0,5kg mỗi tuần, tương đương 2-3kg mỗi tháng đối với nhiều người trưởng thành. Một trong những nguyên tắc phổ biến là giảm khoảng 500kcal so với mức năng lượng duy trì mỗi ngày, đồng thời vẫn đảm bảo các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Bên cạnh việc ưu tiên rau xanh và thực phẩm giàu protein, người giảm cân cần duy trì vận động để hạn chế mất cơ. Có thể kết hợp đi bộ, đạp xe hoặc những bài tập aerobic với tập luyện sức mạnh khoảng 2-3 buổi mỗi tuần. Điều quan trọng là lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng, thay vì cố gắng tập luyện quá sức để đốt cháy nhiều calo trong thời gian ngắn.

Câu chuyện của Yeonwoo một lần nữa là lời nhắc nhở rằng cân nặng không nên trở thành thước đo duy nhất của một vóc dáng đẹp. Giảm cân có thể mang lại thay đổi về ngoại hình, nhưng nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe thì kết quả đó hoàn toàn không đáng. Một cơ thể khỏe mạnh, đủ năng lượng và được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ mới là nền tảng để duy trì vóc dáng lâu dài.

Ảnh: Instagram.