Món ăn lạ gây sốt mạng xã hội, khách phải xếp hàng, bốc số chờ mua: Chuyên gia thốt lên "ngon, bổ dưỡng"

Hình ảnh hàng dài người đứng chờ, tay cầm phiếu số thứ tự, kiên nhẫn đợi mua một ổ bánh mì đặc biệt - bánh mì gạch cua - đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Có giá chỉ 25.000 đồng/ổ nhưng món ăn này lại khiến nhiều thực khách chấp nhận mất hàng giờ để được mua và thưởng thức.

Điểm nhấn của món ăn nằm ở phần nhân bánh. Khác với bánh mì thịt, chả lụa hay xíu mại quen thuộc, bánh mì gạch cua gây ấn tượng bởi lớp gạch cua biển vàng óng, béo ngậy. Nhân bánh còn có thịt cua tươi ngọt, trứng cút, phô mai và mỡ hành, tạo nên sự kết hợp vừa lạ miệng vừa bắt mắt.

Sự bùng nổ của món bánh mì này không chỉ đến từ hương vị mới lạ mà còn từ hiệu ứng truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội. Trên TikTok, nhiều video ghi lại cảnh khách xếp hàng dài, người trẻ check-in cùng ổ bánh mì gạch cua đã nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Cơn sốt lan tỏa mạnh mẽ khiến nhiều người tò mò kéo đến thử, tạo nên một hiện tượng ẩm thực đường phố hiếm thấy.

Bánh mỳ gạch cua (Ảnh: Vietnamnet).

Dinh dưỡng cao nhưng cần lưu ý dị ứng

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, đánh giá cao sự sáng tạo khi đưa gạch cua vào bánh mì – một món ăn vốn quen thuộc với người Việt. Nếu như bánh mỳ thường kẹp với các loại thịt đã ngán thì bánh mỳ gạch cua lại là món ăn lạ miệng, hấp dẫn. "Đây là một món ăn ngon, bổ dưỡng", PGS Thịnh cho hay.

Theo PGS Thịnh, thịt cua và gạch cua từ lâu đã được biết đến là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, được nhiều quốc gia ưa chuộng. Cua không chỉ có protein chất lượng cao, dễ hấp thu mà còn dồi dào khoáng chất như: canxi, phốt pho, kẽm, sắt và nhiều vitamin nhóm B. Đây đều là những chất thiết yếu cho quá trình phát triển cơ thể, hỗ trợ hệ thần kinh, tăng cường sức đề kháng và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Đặc biệt, gạch cua phần được xem là “tinh túy” nhất – chứa nhiều omega-3 và các acid béo không no, giúp cải thiện chức năng tim mạch và não bộ nếu sử dụng hợp lý. Khi kết hợp cùng các nguyên liệu tạo khác, món ăn này trở thành một bữa sáng hoặc bữa phụ vừa đủ năng lượng, vừa mang lại trải nghiệm vị giác mới lạ.

“Sự kết hợp này đánh trúng thị hiếu giới trẻ khi họ tìm kiếm những món ăn vừa tiện lợi, vừa độc đáo”, PGS Thịnh nhận định.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không phải ai cũng có thể thoải mái thưởng thức bánh mì gạch cua. Trong cua, tôm và nhiều loài giáp xác tồn tại loại protein đặc thù có khả năng kích thích phản ứng dị ứng. Biểu hiện có thể là nổi mề đay, ngứa, khó thở, thậm chí sốc phản vệ ở người có cơ địa nhạy cảm.

“Tỷ lệ người bị dị ứng hải sản không nhiều, nhưng một khi đã từng có tiền sử thì cần hết sức thận trọng. Tốt nhất là không nên ăn, hoặc nếu muốn thử thì chỉ dùng một lượng rất nhỏ để quan sát phản ứng”, PGS Thịnh khuyến cáo.

Ngoài nguy cơ dị ứng, một vấn đề khác là hàm lượng cholesterol trong gạch cua khá cao. Điều này có thể gây bất lợi cho nhóm người có bệnh nền như mỡ máu cao, tăng huyết áp, tim mạch hoặc người lớn tuổi. Việc tiêu thụ thường xuyên với số lượng lớn, có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Do đó, dù hấp dẫn đến đâu, món bánh mì gạch cua cũng chỉ nên xuất hiện trong thực đơn ở mức vừa phải, không quá 1–2 lần/tuần.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Việt Nam cho hay, bánh mỳ gạch cua là một món ăn độc đáo, giàu dưỡng chất bổ sung dinh dưỡng nhất là protein, canxi và các vi chất khác.

Theo vị chuyên gia dinh dưỡng, khi ăn món ăn này cần chú ý tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra người có vấn đề về gút, axit uric nên tránh ăn món ăn này để tránh tái phát cơn gút cấp hoặc làm cho axit uric sẽ nặng nề hơn

PGS.TS Lâm cho rằng, sức hút của ẩm thực đường phố thường đến từ hương vị đậm đà, béo ngậy và sự tiện lợi. Nhưng song song với đó, người tiêu dùng cần biết cách “cân bằng”. Nếu lạm dụng, lợi ích dinh dưỡng từ cua có thể gặp những rủi ro sức khỏe.

“Nguyên tắc cơ bản là ăn đa dạng, thay đổi nhiều loại thực phẩm trong tuần. Một món ăn dù bổ dưỡng đến đâu nhưng nếu ăn liên tục, ăn quá nhiều thì cũng không tốt”, PGS Lâm nhấn mạnh.

Từ góc nhìn dinh dưỡng, bánh mì gạch cua có thể coi là một sáng tạo thú vị, góp phần làm phong phú ẩm thực đường phố Việt Nam. Nhưng để món ăn trở thành lựa chọn an toàn và bền vững, người tiêu dùng cần vừa tận hưởng sự mới lạ, vừa giữ sự tỉnh táo trong cách ăn uống hàng ngày.