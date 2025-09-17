Món vỉa hè Việt lên đài Hàn Quốc, hình thức gây bất ngờ, du khách nhận xét: "Ở đây họ cũng ăn cái này ư?"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, làm từ những nguyên liệu vô cùng đặc trưng, giá rẻ, bình dân, nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Món ăn sau đây là một ví dụ như thế, được nhóm du khách Hàn Quốc ghi hình cho một chương trình phát trên đài KBS World thưởng thức trong chuyến đi tới Hà Nội. Đó là những bát xôi nóng hổi, nhiều loại khác nhau, được bán trong một hàng quán nhỏ ven đường, ngay bên khu chợ dân sinh đông đúc và con đường tấp nập người qua lạ gần hồ Hoàn Kiếm.

Khung cảnh quán ăn ngay từ ban đầu đã khiến các vị khách thích thú: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra ngày này. Có thể nghe thấy tiếng xe máy, tiếng mọi người trò chuyện, tiếng từ khu chợ vọng vào. Cảm giác như một người dân bản địa thật sự vậy!".

Ảnh KBS World Vietnamese

Và đến khi được trực tiếp thưởng thức hương vị món ăn, mọi thứ mới thật sự 'bùng nổ'. Theo những gì các vị khách chia sẻ, họ vô cùng bất ngờ khi biết người Việt cũng ăn gạo nếp: "Ở đây họ cũng ăn cái này ư? Hoá ra họ cũng ăn gạo nếp. Có xôi nếp trắng này".

3 vị khách Hàn Quốc quyết định gọi xôi xéo và xôi thập cẩm cùng sữa đậu nành. Tất cả những món ăn đều khiến các thực khách vô cùng hài lòng ở hương vị, thậm chí họ đã rất bất ngờ với bát xôi thập cẩm, vì quá nhiều món ăn kèm nên... không nhìn thấy xôi đâu.

"Món ăn rất ngon và không dầu mỡ chút nào. Xôi xéo rất mềm và dai. Còn xôi thập cẩm thì có thể ăn đủ thứ, có thể thêm bất cứ thứ gì mình muốn", một trong 3 người nhận xét. "Tôi thích sữa đậu nành lắm ấy, ngon quá đi", một người khác nói thêm trong khi uống hết 1 cốc sữa đậu này, phải gọi thêm cốc thứ 2.

Biểu cảm của thực khách người Hàn khi ăn xôi Việt Nam (Ảnh KBS World Vietnamese)

Họ thưởng thức xôi một cách rất ngon miệng

và tất nhiên không thể thiếu sữa đậu nành (Ảnh KBS World Vietnamese)

Xôi xéo và xôi thập cẩm - Ẩm thực mang hương vị độc đáo

Xôi xéo và xôi thập cẩm là hai món xôi truyền thống không thể thiếu trong nền ẩm thực Việt Nam, mang đậm dấu ấn của văn hóa ăn uống dân gian. Mỗi món xôi có một cách chế biến riêng biệt, nhưng tất cả đều chứa đựng hương vị thơm ngon, dễ ăn và dễ tìm thấy ở mọi ngõ ngách của các thành phố lớn và làng quê Việt.

Xôi xéo, món ăn đặc trưng của người Hà Nội, được làm từ gạo nếp cái hoa vàng, kết hợp với đậu xanh giã nhuyễn và hành phi giòn tan. Một phần xôi xéo thường có thêm mỡ gà và một chút muối để tăng độ đậm đà. Gạo nếp được đồ kỹ, dẻo mềm, hòa quyện hoàn hảo với đậu xanh bùi bùi và hành phi thơm nức.

Đây là món ăn đơn giản nhưng có thể ăn vào mọi thời điểm trong ngày, đặc biệt là vào buổi sáng. Những gánh hàng rong ven phố Hà Nội hay các quán xôi sáng giản dị thường xuyên bày bán món xôi này với giá dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng một suất, tùy vào địa điểm và phần ăn.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, xôi thập cẩm là một món ăn phong phú hơn với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt lợn kho, trứng, chả, ruốc và rau củ. Món xôi này kết hợp đủ vị từ bùi bùi của nếp, thơm ngọt của thịt, đến vị béo ngậy của trứng và chả. Xôi thập cẩm được coi là một bữa ăn hoàn chỉnh, cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, thường được bày bán ở các khu chợ, quán ăn vỉa hè với mức giá khoảng 20.000 đến 40.000 đồng một phần.

Để làm tăng thêm hương vị cho bữa ăn, người Việt thường kết hợp xôi xéo hay xôi thập cẩm với một ly sữa đậu nành nóng. Món sữa đậu nành được chế biến từ đậu nành tươi, được lọc qua nhiều lần để đạt được độ mịn màng và thơm ngon. Vị ngọt thanh của sữa đậu nành rất hợp với những món xôi đậm đà, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

Du khách có thể dễ dàng tìm thấy các quán bán xôi xéo hay xôi thập cẩm kèm sữa đậu nành ở các khu vực như Hà Nội, Sài Gòn, và các khu vực dân cư đông đúc. Giá của một ly sữa đậu nành khoảng 10.000 – 15.000 đồng, làm cho bữa ăn thêm phần hấp dẫn và đầy đủ.

Ảnh minh hoạ

Bữa sáng quen thuộc của nhiều người Việt, 1 bát xôi và cốc sữa đậu nành (Ảnh minh hoạ)

Những món xôi truyền thống, phổ biến khác ở Việt Nam

Ngoài xôi xéo và xôi thập cẩm, Việt Nam còn nhiều món xôi đặc sản nổi tiếng khắp các vùng miền. Đầu tiên có thể kể tới món xôi ngũ sắc, đặc sản miền núi Tây Bắc, làm từ gạo nếp cái hoa vàng nhuộm màu tự nhiên từ lá cơm xôi xanh, củ gấc, nghệ... Không chỉ đẹp mắt, xôi ngũ sắc còn mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho hòa hợp ngũ hành, dùng trong lễ hội và cúng bái.

Hay xôi trứng kiến, món ăn độc đáo của Cao Bằng, Lai Châu, chế biến từ trứng kiến đen, tạo vị béo ngậy, thường dùng trong dịp lễ Tết hay khi có khách quý. Xôi gấc, phổ biến trong dịp lễ, Tết, làm từ gạo nếp và quả gấc, màu đỏ rực rỡ tượng trưng may mắn, thịnh vượng. Thường ăn kèm đậu xanh, dừa nạo và nước cốt dừa thơm ngon, hương vị ngọt ngào.

Ở miền Nam có xôi dừa đơn giản nhưng ngọt ngào, làm từ gạo nếp, nước cốt dừa, đường, ăn kèm đậu phộng rang hay trái cây tươi, vừa là món ăn sáng vừa là món vặt yêu thích.

Người Việt còn nhiều món xôi phổ biến, hương vị thơm ngon khác (Ảnh ST)

Ẩm thực Việt Nam không chỉ nổi bật phở, bún, bánh mì mà còn có kho tàng xôi truyền thống phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc. Đối với du khách nước ngoài, thưởng thức xôi xéo, xôi thập cẩm hay những món xôi truyền thống khác là cơ hội tuyệt vời trải nghiệm hương vị tinh túy của Việt Nam giữa nhịp sống thường nhật của người dân.