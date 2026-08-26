Món Việt Xuân Son mê nhất, mỗi lần mua tới 4-5 suất: Từng được xếp vào top 10 ngon nhất thế giới

Món ăn quen thuộc của gia đình cầu thủ Xuân Son

Sau nhiều năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Nguyễn Xuân Son dần quen thuộc với văn hóa cũng như ẩm thực địa phương. Trong số nhiều món ăn từng thưởng thức, bún chả là món Việt được tiền đạo tuyển Việt Nam đặc biệt yêu thích.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Brazil, Xuân Son từng chia sẻ anh yêu thích nhiều món ăn Việt Nam, trong đó bún chả là món để lại ấn tượng đặc biệt với mình. Theo tạp chí Placar (Brazil), tiền đạo sinh năm 1997 dành nhiều lời khen cho ẩm thực Việt Nam và cho biết anh không quá nhớ đồ ăn quê nhà bởi đã quen với các món ăn tại Việt Nam.

Xuân Son từng chia sẻ anh yêu thích nhiều món ăn Việt Nam, trong đó bún chả là món để lại ấn tượng đặc biệt với mình. (Ảnh: Vinpearl)

Không chỉ Xuân Son, bà xã Marcele Seippel cũng nhiều lần nhắc tới tình cảm đặc biệt dành cho món ăn này. Theo Dân trí, Marcele cho biết bún chả là món cả gia đình yêu thích nhất. Khi có thời gian, cô còn tự tìm hiểu cách chế biến một số món Việt để nấu cho chồng con thưởng thức.

Tại Ninh Bình, một quán bún chả ở phường Hoa Lư trở thành địa chỉ quen thuộc của gia đình Xuân Son. Chủ quán cho biết nam cầu thủ bắt đầu ghé mua từ cuối năm 2025.

Nếu Marcele thường ngồi thưởng thức trực tiếp tại quán, Xuân Son lại có thói quen mua mang về nhà. Theo chia sẻ của chủ quán với Dân trí, mỗi lần ghé qua, tiền đạo tuyển Việt Nam thường mua 4-5 suất bún chả, mỗi suất có giá khoảng 40.000 đồng.

Sau nhiều năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Nguyễn Xuân Son dần quen thuộc với văn hóa cũng như ẩm thực địa phương. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Những hình ảnh Xuân Son tự lái ô tô hoặc chở con trai bằng xe máy tới mua đồ ăn từng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thích thú khi thấy một cầu thủ nổi tiếng vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi.

Thực tế, tình yêu với bún chả của gia đình Xuân Son đã có từ trước đó. Theo VietNamNet, khi còn sinh sống tại Nam Định, Marcele từng nhờ người quen mua bún chả mang tới nhà vì rất thèm món ăn này. Gia đình Xuân Son cũng thường xuyên thưởng thức nhiều món Việt khác như cá kho, bánh xèo trong cuộc sống hằng ngày.

Món Việt từng lọt danh sách món ăn đường phố nổi tiếng thế giới

Không chỉ được gia đình Xuân Son yêu thích, bún chả còn là một trong những món Việt từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với thực khách quốc tế.

Theo National Geographic Travel, năm 2014, bún chả xuất hiện trong danh sách "Reader Recs: World's Best Street Food", gồm 10 món ăn đường phố được độc giả đề xuất là những trải nghiệm ẩm thực đáng thử trên thế giới.

National Geographic mô tả hình ảnh những miếng chả thịt được nướng trên bếp than giữa phố cổ Hà Nội, tạo nên sức hấp dẫn đặc trưng của món ăn này. Việc xuất hiện trong danh sách của một trong những tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới giúp bún chả được nhiều du khách quốc tế biết tới hơn.

Bún chả từng lọt vào nhóm 10 món ăn đường phố nổi bật được độc giả lựa chọn. (Ảnh: Mia)

Tuy nhiên, danh sách của National Geographic không xếp hạng từ số 1 đến số 10, vì vậy bún chả không có vị trí cụ thể. Cụm từ chính xác là món ăn này từng lọt vào nhóm 10 món ăn đường phố nổi bật được độc giả lựa chọn.

Bún chả cũng từng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain thưởng thức món ăn này tại Hà Nội vào năm 2016.

Hình ảnh hai người ngồi trên những chiếc ghế nhựa bình dân, ăn bún chả trong một quán nhỏ ở phố Lê Văn Hưu nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, góp phần quảng bá thêm hình ảnh ẩm thực Việt Nam.

Bún chả không chỉ nổi tiếng ở Hà Nội mà còn có những cách chế biến mang dấu ấn riêng tại nhiều địa phương. Gia đình Xuân Son hiện sinh sống tại Ninh Bình và thường xuyên thưởng thức món ăn này tại đây, nơi bún chả có phong cách khá khác so với phiên bản quen thuộc ở thủ đô.

Bún chả Ninh Bình mang hương vị riêng

Bún chả mà gia đình Xuân Son thường thưởng thức mang phong cách đặc trưng của Ninh Bình.

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, bún chả quạt là món ăn quen thuộc của địa phương. Điểm đáng chú ý nằm ở phần thịt băm được tẩm ướp gia vị, ép thành miếng rồi nướng trên than hoa đến khi xém cạnh, dậy mùi thơm.

Bún chả mà gia đình Xuân Son thường thưởng thức mang phong cách đặc trưng của Ninh Bình. (Ảnh: Du lịch Ninh Bình)

Món ăn thường được dùng cùng bún lá, rau thơm, đồ chua và nước chấm chua ngọt. Cách chế biến này tạo nên nét riêng so với bún chả Hà Nội vốn quen thuộc với chả viên, thịt nướng thái miếng, bún rối và rau sống.

Dù mỗi vùng có cách chế biến khác nhau, bún chả vẫn là một món Việt được nhiều thực khách yêu thích. Với Xuân Son, đây còn là món ăn gắn với những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, từ những lần mua 4-5 suất mang về cho tới lời hứa đãi miễn phí của chủ quán nếu tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup.