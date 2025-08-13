Móng Cái bứt tốc – Vera Diamond City đón đầu xu hướng sống mới vùng Đông Bắc

Móng Cái, trung tâm của Khu kinh tế cửa khẩu Đông Bắc đang nổi lên như một điểm sáng, hội tụ các lợi thế: giao thương quốc tế, hạ tầng kết nối và chính sách phát triển mạnh mẽ đã và đang tạo lực đẩy thu hút dòng vốn bất động sản đón đầu xu thế.

Cửa ngõ giao thương – điểm hẹn của dòng vốn thông minh

Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Móng Cái đạt hơn 15,3 tỷ USD, con số kỷ lục khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thu ngân sách nhà nước vượt 5.100 tỷ đồng cho thấy sức bật kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch.

Không chỉ là tâm điểm giao thương quốc tế, Móng Cái còn đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái vận hành đã kết nối trực tiếp tới cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế lớn, đưa Móng Cái trở thành mắt xích chiến lược trong hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Đông Hưng (Trung Quốc).

Sự khan hiếm nguồn cung kéo theo giá bất động sản tăng cao khiến nhà đầu tư phải tái định vị chiến lược, tìm đến những thị trường mới, hội tụ tiềm năng với chu kỳ phát triển dài hạn và Móng Cái là một trong những lựa chọn sáng giá.

Bên cạnh đó, nếu như trước đây, người dân Móng Cái ưu tiên mô hình nhà phố vừa ở vừa kinh doanh, thì nay xu hướng ấy đang dịch chuyển mạnh mẽ. Sự gia tăng thu nhập, sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu cùng môi trường kinh tế biên mậu sôi động đã mở ra nhu cầu nâng cao chất lượng sống bao gồm tiện ích đồng bộ nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí kinh doanh, thương mại tương đương, thậm chí cao hơn so với nhà phố.

Ngày càng nhiều gia đình, hộ kinh doanh lựa chọn an cư trong các khu đô thị quy hoạch đồng bộ – nơi không chỉ hội tụ tiện nghi về hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và an ninh, mà còn kiến tạo môi trường sống văn minh, cộng đồng gắn kết. Đây là bước chuyển đã từng diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… và giờ đây đang hình thành rõ nét, định hình diện mạo mới cho Móng Cái.

Vera Diamond City – Biểu tượng chuẩn sống mới Khu kinh tế cửa khẩu

Trên bản đồ cơ hội mới, Vera Diamond City không chỉ là dự án bất động sản, mà là tuyên ngôn về chuẩn sống mới của thế hệ cư dân hiện đại, đồng thời là minh chứng cho xu hướng đô thị hóa tại vùng biên sôi động.

Đông đảo khách hàng tham dự lễ mở bán Vera Diamond City, khẳng định niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và giá trị bền vững của dự án

Tọa lạc tại trung tâm phường Móng Cái 1, liền kề cửa khẩu quốc tế và trung tâm hành chính, dự án do chủ đầu tư VINACONEX, một trong những thương hiệu hàng đầu cả nước về bất động sản và xây dựng tâm huyết kiến tạo trở thành tổ hợp đô thị kiểu mẫu với quy hoạch kết nối chặt chẽ giữa đời sống – giao thương – văn hóa. Cư dân vừa có thể an cư, vừa thuận lợi kinh doanh, đầu tư và phát triển cộng đồng.

Khu phức hợp thể thao & tiện ích quy mô lên tới 10.000m² đang được chủ đầu tư VINACONEX đẩy nhanh tiến độ thi công, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống năng động và đẳng cấp cho cư dân

Trên diện tích 48,8 ha, dự án cung cấp 637 sản phẩm đa dạng: nhà liền kề, biệt thự, shophouse… mang đến cơ hội sở hữu bất động sản tại trung tâm phồn hoa mới của Móng Cái. Không chạy theo "cơn sóng" ngắn hạn, Vera Diamond City định vị giá trị bền vững nhờ quy hoạch hiện đại, hạ tầng – tiện ích đồng bộ, hệ sinh thái sống đa chiều và vận hành chuyên nghiệp.

Vera Diamond City còn mang đến những trải nghiệm đặc quyền, tiên phong xuất hiện tại Móng Cái như Bể bơi nước mặn, Clubhouse sang trọng, Sân thể thao Pickleball, môn thể thao "quốc dân", bãi đỗ xe thông minh tích hợp trạm sạc điện xanh, thân thiện môi trường cùng nhiều tiện ích khác như công viên, trung tâm thương mại, khách sạn…

Vera Diamond City định vị giá trị bền vững nhờ quy hoạch hiện đại, hạ tầng – tiện ích đồng bộ, hệ sinh thái sống đa chiều và vận hành chuyên nghiệp

Trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng pháp lý minh bạch, dự án sở hữu sổ đỏ từng lô như Vera Diamond City chính là tài sản chiến lược cho những nhà đầu tư muốn đón đầu tiềm năng tăng trưởng.

Móng Cái không còn là vùng biên xa xôi. Đây là khu kinh tế cửa khẩu đang thay đổi từng ngày, nơi giá trị sống và giá trị kinh tế không còn bị giới hạn bởi địa lý. Trong bối cảnh Việt Nam đang tái định hình đô thị dưới tác động của toàn cầu hóa và chuyển đổi số, những dự án tiên phong như Vera Diamond City không chỉ tạo dựng nơi ở mà còn mở ra một chuẩn sống mới.

Sở hữu Vera Diamond City – nghĩa là sở hữu một bất động sản ở trung tâm kinh tế tăng trưởng mới, đồng thời nắm trong tay cơ hội sinh lời dài hạn.

