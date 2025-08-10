Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.

Việc này được thực hiện như một phần trong chiến lược OPEC+, và vào tháng 9, liên minh này sẽ xem xét khả năng tăng doanh số. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Tổng thống Trump có thể ngăn cản Moscow giành được thị phần mong muốn, theo Arap News.

Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch

OPEC+ tiếp tục giành lại thị trường dầu mỏ: các nước đang dần nới lỏng các hạn chế tự nguyện được áp dụng để hỗ trợ giá. Tình hình hiện tại, triển vọng ổn định của thị trường và nền kinh tế toàn cầu đã giúp việc từ bỏ thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày trở nên khả thi, theo thông tin trên trang web của tổ chức này.

Hôm 9 tháng 8, tám quốc gia thành viên của hiệp hội (Nga, Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman) đã quyết định tiếp tục tăng sản lượng dầu thô trong tháng 9 thêm 548.000 thùng/ngày.

Như vậy, không tính đến kế hoạch bù trừ, Moscow sẽ có thể tăng sản lượng lên 9,449 triệu thùng/ngày, Ả Rập Xê Út - lên 9,976 triệu thùng/ngày; Iraq - lên 4,22 triệu thùng/ngày; UAE - lên 3,375 triệu thùng/ngày; Kuwait - lên 2,548 triệu thùng/ngày; Kazakhstan - lên 1,55 triệu thùng/ngày; Algeria - lên 959.000 thùng/ngày; Oman - lên 801.000 thùng/ngày.

Đồng thời, việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,65 triệu thùng mỗi ngày sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2026. Số phận của chúng sẽ được thảo luận tại cuộc họp vào ngày 7 tháng 9 và lần này, khả năng tăng sản lượng là rất khó xảy ra, các chuyên gia tin tưởng.

Một mặt, các nước OPEC+ đã nhất trí sẽ khôi phục toàn bộ sản lượng đã giảm và phải thống nhất quyết định này tại cuộc họp vào tháng 9, chuyên gia thị trường nhiên liệu và người đứng đầu công ty nhiên liệu Gainful Anastasia Bunina lưu ý.

Mặt khác, Igor Yushkov, chuyên gia hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia và Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, cho biết quá trình phục hồi khối lượng bắt đầu vào mùa xuân khi mùa ô tô bắt đầu và sẽ hợp lý nếu giảm tốc độ khi kết thúc.

"Hơn nữa, OPEC+ rõ ràng cho thấy việc dỡ bỏ dần dần các hạn chế sản xuất tự nguyện bổ sung có thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ tùy thuộc vào những thay đổi trên thị trường.

Do quyết định tăng sản lượng được đưa ra trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và áp lực từ Mỹ, nên khó có khả năng họ sẽ đồng ý tăng thêm sản lượng tại cuộc họp tiếp theo", nhà khoa học chính trị kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Pháp luật của ANO, Dmitry Matyushenkov, nhận định.

Không phải không có khó khăn

Chuyên gia này tin chắc rằng mọi chuyện sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lập trường của Mỹ. Các mức thuế phụ mà ông Trump hứa hẹn sẽ gia tăng áp lực lên dầu mỏ của Nga, điều này có khả năng dẫn đến giảm nhu cầu, và việc điều chỉnh theo hướng đóng băng hạn ngạch là hoàn toàn có thể.

Hãy nhớ lại rằng vào giữa tháng 7, Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Moscow giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày và đe dọa không chỉ áp thuế 100% đối với hàng hóa Nga mà còn áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua tài nguyên năng lượng của Nga.

Sau đó, ông tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn này xuống còn mười đến mười hai ngày.

Đồng thời, Washington cũng muốn tối đa hóa ảnh hưởng của mình trên thị trường nguyên liệu thô toàn cầu. Theo thỏa thuận thương mại, ông Trump đã buộc châu Âu phải tăng mua tài nguyên năng lượng của Mỹ lên mức chưa từng có là 750 tỷ đô la trong ba năm.

Tuần trước, Mỹ đã ký một thỏa thuận thương mại với Pakistan và hứa sẽ giúp phát triển "lượng dự trữ dầu mỏ khổng lồ" của nước này.

Washington đe dọa Delhi, một trong những nước nhập khẩu vàng đen lớn nhất, sẽ phải chịu thêm các khoản tiền phạt vì hợp tác với Moscow.

"Ấn Độ mua một lượng lớn dầu của Nga rồi bán ra thị trường mở với lợi nhuận khổng lồ. Vì lý do này, tôi sẽ tăng đáng kể mức thuế mà Ấn Độ phải trả cho Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Về mặt lý thuyết, Ấn Độ có thể thay thế nguồn cung dầu từ Nga, nhưng việc thay thế này không mang lại lợi nhuận kinh tế cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, vì họ mua dầu của Nga với mức giá chiết khấu lớn, còn nguyên liệu thô từ các nước khác sẽ phải mua theo giá thị trường.

Do đó, bất chấp những mối đe dọa, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển", Bunina giải thích.

Đây có phải là trò bịp?

Tuy nhiên, các nhà phân tích không cho rằng Nhà Trắng sẽ thực hiện chiến lược đã nêu. Ngay cả khi thuế quan được chính thức áp dụng, việc thực hiện trên thực tế cũng sẽ gặp phải những khó khăn đáng kể.

Ông Matyushenkov lưu ý rằng lịch sử cho thấy những lời đe dọa như vậy thường bị xoa dịu hoặc trì hoãn trong các cuộc đàm phán. Hơn nữa, việc áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với Ấn Độ và Trung Quốc có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, vốn phụ thuộc vào nhập khẩu từ các quốc gia này, khiến những động thái như vậy khó có thể xảy ra trong dài hạn.

"Ngoài ra, lập trường của Tổng thống Trump về các vấn đề thương mại đã thay đổi liên tục trong những năm gần đây, thường tùy thuộc vào tình hình chính trị trong nước. Những lời đe dọa của ông ấy nên được xem là đòn bẩy chiến thuật, chứ không phải là một chính sách ổn định dài hạn", chuyên gia này nói thêm.

Trong mọi trường hợp, nguồn cung sẽ không giảm - chỉ có hậu cần sẽ thay đổi, các chuyên gia đồng ý. Hoạt động xuất khẩu có thể sẽ được thực hiện bằng một đội tàu đặc biệt, vốn đã chứng minh được hiệu quả của mình.

"Nga không chỉ chịu được áp lực của các lệnh trừng phạt - mà còn đang thích nghi và củng cố vị thế của mình trên thị trường năng lượng toàn cầu", ông Matyushenkov nói.

Về việc tiếp tục phục hồi sản lượng, OPEC+ sẽ hành động dựa trên tình hình thị trường, chứ không phải lợi ích của Washington. Xét theo diễn biến hiện tại, việc tăng sản lượng khó có thể xảy ra tại cuộc họp ngày 7 tháng 9 - nhiều khả năng, hạn ngạch sẽ được giữ nguyên ở mức đã đạt được.

Và trong trường hợp tình hình địa chính trị trở nên trầm trọng hơn, các nhà sản xuất dầu thậm chí có thể cân nhắc phương án giảm sản lượng như một biện pháp phòng vệ trước biến động giá.