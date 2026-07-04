Một bài tập thể dục cực kỳ phổ biến của Nhật Bản giúp giảm cân rõ rệt!

Vì vậy, nếu muốn trông gọn gàng, khỏe khoắn hơn, thay vì ép bản thân ăn kiêng khắc nghiệt, bạn nên đầu tư vài phút mỗi ngày cho các bài tập vai và cổ. Nhiều người sau khi tập theo cũng nhận xét: "Hiệu quả vượt mong đợi, mỗi ngày chỉ tập 2 hiệp, sau khoảng 2 tuần đã thấy cơ thể thay đổi rõ rệt".

Vì sao vai thon, lưng mỏng lại khiến bạn trông gầy hơn?

Muốn mặc đẹp hơn trong mùa hè, đường nét của vai và lưng đóng vai trò rất quan trọng. Mari cho biết nhiều người thực tế không hề thừa cân nhưng phần vai dày, lưng trên tích mỡ khiến cổ trông ngắn hơn và toàn bộ phần thân trên có cảm giác nặng nề.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cúi đầu dùng điện thoại quá nhiều, ngồi lâu, gù lưng khiến cơ vai - cổ hoạt động sai cách, đồng thời làm giảm độ linh hoạt của xương bả vai. Chỉ cần cải thiện khả năng vận động của vai và bả vai bằng các bài tập phù hợp, dù cân nặng không đổi, vóc dáng vẫn có thể trông thon gọn hơn, giống như "giảm thị giác" khoảng 3kg .

Bài tập 1: Săn chắc lưng và giảm bắp tay sau

Đây là bài tập rất nổi tiếng trên mạng xã hội Nhật Bản. Chỉ với 2 hiệp mỗi ngày, bài tập giúp cải thiện phần lưng trên và vùng bắp tay sau (hay còn gọi là "cánh tay bướm"), giúp thân trên gọn gàng hơn.





Cách thực hiện

1. Ngồi lên gót chân, giữ cơ thể cân bằng ở chính giữa. Gập khuỷu tay 90 độ, mở hai tay từ trước ra sau, cảm nhận vai mở rộng và hai bả vai ép sát vào nhau.

2. Giữ lưng thẳng, siết cơ bụng. Đặt hai tay sau đầu rồi từ từ mở khuỷu tay từ trước ra sau, giữ hai cánh tay song song.

3. Đặt hai tay hai bên eo, tiếp tục mở tay từ trước ra sau, tập trung cảm nhận phần cơ lưng siết lại.

4. Duỗi thẳng hai tay lên cao, chắp hai lòng bàn tay. Sau đó hạ tay ra sau đầu rồi lại duỗi thẳng lên trên.

Khuyến nghị: Mỗi động tác 30 lần, thực hiện 2–3 hiệp mỗi ngày. Luôn giữ lưng thẳng, siết cơ bụng và giữ cơ thể cân bằng.

Bài tập 2: Cải thiện vai tròn và gù lưng

Chuỗi động tác này giúp giảm cảm giác lưng dày, đồng thời cải thiện tình trạng vai tròn, gù lưng, giúp đường nét vai - cổ thanh thoát và phần thân trên trông săn chắc, tràn đầy sức sống hơn. Người mới có thể bắt đầu với khoảng 30 giây mỗi ngày .





Cách thực hiện

1. Ngồi lên gót chân, giữ người cân bằng. Đặt hai tay lên vai rồi xoay vai về phía sau để thư giãn vùng vai và cổ.

2. Giữ lưng thẳng, siết cơ bụng. Đan hai bàn tay vào nhau, duỗi thẳng lên trên rồi hạ xuống ngang đỉnh đầu.

3. Dang hai tay ngang vai, xòe rộng các ngón tay. Sau đó vẽ những vòng tròn lớn về phía sau để xương bả vai vận động tối đa.

4. Duỗi hai tay ra phía sau dọc thân người, xoay cổ tay sang trái rồi sang phải nhằm tăng độ săn chắc cho cánh tay.

Khuyến nghị: Mỗi động tác 30 lần, tập 2–3 hiệp mỗi ngày.

Bài tập 3: Tăng cường cơ lưng bằng dây kháng lực

Theo Mari, những người muốn giảm mỡ lưng càng không nên vội tập nặng ngay từ đầu. Nếu cơ lưng luôn trong trạng thái căng cứng, vùng vai và cổ sẽ dính vào nhau khiến phần thân trên trông to và nặng nề hơn. Sau khi đã thực hiện hai bài tập trên để thư giãn cơ, bạn có thể chuyển sang bài tập với dây kháng lực nhằm kích hoạt đúng nhóm cơ lưng.





Cách thực hiện

1. Ngồi lên gót chân, giữ cơ thể cân bằng. Mỗi tay cầm một đầu dây kháng lực, kéo dây từ trên xuống và mở ra phía sau.

2. Giữ lưng thẳng, siết cơ bụng. Duỗi hai tay về phía trước rồi kéo dây sang hai bên hướng về phía ngực.

3. Một tay giữ ở ngang eo phía sau, tay còn lại duỗi thẳng lên cao. Sau đó đổi bên.

4. Giơ hai tay tạo tư thế chữ "W" (giống động tác đầu hàng), rồi kéo dây sang hai bên.

Khuyến nghị: Mỗi động tác 30 lần, thực hiện 2–3 hiệp mỗi ngày. Trong suốt quá trình tập, luôn giữ lưng thẳng, siết cơ bụng và duy trì tư thế chuẩn để đạt hiệu quả tốt nhất.