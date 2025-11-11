Một bên tuyên bố có lãi toàn công ty, cuộc đua “đốt tiền” ứng dụng gọi xe đến hồi kết?

Báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence ghi nhận, quy mô thị trường gọi xe Việt Nam ước tính đạt 1,05 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ CAGR là 19,5% trong giai đoạn dự báo 2025-2030.

Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường này tăng mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa và việc áp dụng công nghệ ngày càng tăng.

Be tuyên bố lãi toàn công ty

Trong thông báo bất ngờ mới đây, Be Group cho biết đã đạt được lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty. Kết quả này được tính toán dựa trên lợi nhuận liên tục dương trong 3 quý đầu 2025. Đồng thời, lợi nhuận công ty vẫn dương tính theo lũy kế đến tháng 11 và có xu hướng tăng ổn định. Be Group không tiết lộ quy mô và biên lợi nhuận cụ thể.

Được biết, Be Group là nền tảng “made in Vietnam”, hiện đã và đang phát triển 12 dịch vụ tại Việt Nam gồm beBike, beCar, beTaxi, beDelivery - Giao hàng nhanh, beFood - Giao đồ ăn, beGiúpviệc, Vé di chuyển (máy bay, tàu hoả, xe khách), Bảo hiểm, Dịch vụ Viễn thông…

Với việc tuyên bố có lãi, Be Group cho biết đang tái đầu tư lại cho lực lượng đối tác tài xế, giúp việc. Theo đó, đơn vị này cho biết sẽ trao học bổng trị giá lên đến 4 triệu đồng cho mỗi sinh viên đang là tài xế BE đạt điều kiện và đang có hoạt động trong giai đoạn từ ngày 1/11 đến 31/12/2025.

Be Group đồng thời triển khai thưởng tháng đầu tiên dành cho sinh viên mới gia nhập: hoàn thành 25–30 chuyến/tuần nhận thưởng đến 720.000 đồng trong tháng đầu tiên, có thể cộng dồn với các chương trình hiện hành như trợ giá đồng phục, thưởng nhiều chuyến, thưởng lễ Tết.

Song song, sau giai đoạn thử nghiệm từ tháng 10/2025, BE vừa ra mắt Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện 24/7: mức đóng từ 25.000 đồng/tuần, tích lũy tối đa 1,25 triệu đồng trong 50 tuần, bảo vệ quyền lợi tối đa 1 tỷ đồng….

Thế lực nội địa trỗi dậy

Ở diễn biến khác, Grab đang dần đánh mất ngôi vương tại Việt Nam, nhường chỗ cho thế lực nội địa.

Theo báo cáo thường niên năm 2024 vừa công bố, Grab ghi nhận doanh thu 228 triệu USD tại Việt Nam trong năm 2024, tăng gần 23% so với 185 triệu USD của năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng này giảm rõ rệt so với giai đoạn 2022-2023, khi doanh thu tăng tới 70% từ 108 triệu USD lên 185 triệu USD. Điều này cho thấy đà tăng trưởng của Grab tại Việt Nam đang có xu hướng giảm rõ rệt so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Tỷ trọng đóng góp của Việt Nam vào tổng doanh thu khu vực của Grab cũng ở mức khiêm tốn khi chỉ chiếm khoảng 8,15% trong năm 2024 - thấp hơn đáng kể so với các thị trường chính. Trong khi đó, Grab Malaysia tiếp tục dẫn đầu khu vực với doanh thu đạt 816 triệu USD, Indonesia xếp thứ hai với 643 triệu USD, theo sau là Singapore (578 triệu USD) và Philippines (265 triệu USD). Một số thị trường nhỏ hơn như Campuchia và Myanmar chỉ mang lại dưới 15 triệu USD doanh thu.

2024 cũng là năm chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế lực nội địa Xanh SM và Be. Grab theo đó mất ngôi vương về thị phần taxi. Quý I/2025, Xanh SM đạt Top 1 thị phần taxi Việt với tỷ lệ 39,85%, theo Mordor Intelligence. Khảo sát người dùng cho thấy Xanh SM được đánh giá cao ở các tiêu chí: xe sạch sẽ, tài xế lịch sự, thao tác đặt xe đơn giản và ứng dụng dễ sử dụng.

Ở mảng giao đồ ăn, Grab cũng “yếu thế” so với Be. Theo báo cáo Thói quen sử dụng Siêu ứng dụng tại Việt Nam (5/2025) của Cimigo, 3 trong 8 dịch vụ phổ biến nhất hiện nay đến từ mảng gọi xe 2 bánh: gọi xe, giao hàng và giao đồ ăn – lĩnh vực Be đang dẫn đầu thị trường nội địa với đà tăng trưởng ổn định từ khi đạt lãi gộp dương tháng 8/2022.