Một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy được bảo hiểm y tế chi trả gần 4 tỉ đồng

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, năm 2025, TP.HCM đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Thành phố triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp và hoàn tất quá trình hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây cũng là năm Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Luật sửa đổi một số điều của Luật BHYT số 51/2024/QH15 được triển khai với nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, năm 2025, độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được mở rộng và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Số người tham gia các loại hình bảo hiểm tăng trưởng tích cực ở cả khu vực bắt buộc và tự nguyện, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ trong lực lượng lao động và toàn dân.

Công tác thu BHXH, BHTN, BHYT được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm cân đối, an toàn các quỹ, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững trên địa bàn Thành phố.

Bảo hiểm y tế giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân TPHCM. Ảnh minh họa: Minh Thảo

Cùng với mở rộng diện bao phủ, BHXH TP.HCM thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong giải quyết, chi trả chế độ, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, đúng đối tượng. Năm 2025, đã giải quyết, chi trả chế độ cho hơn 3,06 triệu lượt người; công tác chi trả không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, với tỷ lệ chi trợ cấp một lần qua tài khoản đạt 99,7%, chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng qua tài khoản đạt 94,3%. Trong lĩnh vực BHYT, toàn Thành phố ghi nhận hơn 34,1 triệu lượt khám chữa bệnh, với tổng chi phí trên 32.642 tỷ đồng, quyền lợi người tham gia được bảo đảm đầy đủ.

Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online cũng cho hay, trong năm vừa qua nhiều bệnh nhân được chi trả số tiền lớn, có trường hợp lên đến hơn 3,5 tỉ đồng.

Theo đó, một bệnh nhân 25 tuổi điều trị bệnh máu khó đông tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 3,57 tỉ đồng. Một trường hợp bệnh nhân khác điều trị nhiễm trùng huyết tại Bệnh viện Quân y 175 được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 2,11 tỉ đồng. Một bệnh nhi khác 10 tuổi cũng được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 1,75 tỉ đồng khi thực hiện ghép gan… Đây là những trường hợp được chi trả nhiều nhất trong năm 2025 theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi về quyền lợi và mức hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế. Đơn vị này cũng dự báo số lượt khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế sẽ tăng cao so với các năm trước. Vì vậy, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng, ước tăng khoảng 15-18% so với năm 2025.