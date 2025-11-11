Một cá nhân mua 1,2 triệu cổ phiếu IPO còn lại của VPBankS
VPBankS tiếp tục chào bán 1,2 triệu cổ phiếu còn lại trong đợt IPO cho một cá nhân.
CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án xử lý lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).
Tính đến ngày 7/11, có 373,72 triệu trong tổng số 375 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua. Còn 1,27 triệu cổ phiếu đã được nhà đầu tư đăng ký nhưng không nộp tiền mua.
Do đó, VPBankS tiếp tục chào bán lượng cổ phiếu này cho nhà đầu tư Bùi Huyền Trang. Với giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu, ước tính nhà đầu tư này sẽ chi ra 43,3 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.
Nếu hoàn tất đợt IPO, VPBankS sẽ thu về hơn 12.700 tỷ đồng, nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.
Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, với số cổ phiếu lưu hành tăng từ 1,5 tỷ lên hơn 1,875 tỷ đơn vị.
Về phương án sử dụng số vốn thu được, 68% (tương đương hơn 8.600 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, 30% (hơn 3.800 tỷ đồng) dành cho đầu tư và tự doanh chứng khoán, còn lại 2% (hơn 254 tỷ đồng) cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2025 đến năm 2026.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận doanh thu hoạt động 5.457 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 3.260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.614 tỷ đồng, cùng gấp gần 4 lần cùng kỳ.
Đầu tháng 9 vừa qua, VPBankS đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu 7.117 tỷ đồng (trước đó là 4.552 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế 4.450 tỷ đồng (trước đó 2.003 tỷ đồng). Như vậy, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 77% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của VPBankS ở mức 62.127 tỷ đồng, tăng hơn 35.400 tỷ đồng so với đầu năm.
Trong đó, công ty "bơm" mạnh nguồn vốn vào cho vay ký quỹ (margin) ở mức hơn 27.000 tỷ đồng, tăng hơn 17.500 tỷ đồng so với đầu năm và là mức cao chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp này.
Danh mục tài sản FVTPL có quy mô 20.150 tỷ đồng, tăng hơn 7.600 tỷ đồng so với đầu năm và cũng thiết lập cột mốc mới. Trong đó, công ty "rót" hơn 10.000 tỷ đồng vào trái phiếu; hơn 5.000 tỷ đồng vào chứng chỉ tiền gửi và đầu tư cổ phiếu gần 4.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, danh mục tài sản AFS có giá gốc hơn 1.700 tỷ đồng, hiện có lãi hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng trái phiếu giảm xuống còn xấp xỉ 1.000 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết có giá gốc hơn 700 tỷ đồng.
Song song với việc tăng quy mô tài sản, VPBankS cũng đẩy mạnh vay nợ. Dư nợ ngắn hạn cuối kỳ ở mức gần 40.500 tỷ đồng, tăng hơn 31.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, 23.770 tỷ đồng là vay ngân hàng và vay cá nhân tổ chức khá gần 16.700 tỷ đồng.
Báo cáo cũng ghi nhận, VPBankS đã sử dụng số tài sản trị giá 5.283 tỷ đồng để cầm cố các khoản vay ngắn hạn của công ty. Tài sản đó bao gồm trái phiếu AFS cùng chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi FVTPL.
An Ninh Tiền Tệ