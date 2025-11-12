Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một CEO nước ngoài bị bắt vì lừa đảo

12-11-2025 - 17:47 PM | Xã hội

Ranjit Thambyrajah bị cáo buộc đã hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện.

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Một CEO nước ngoài bị bắt vì lừa đảo- Ảnh 1.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (bên trái) tại lễ ký kết hợp tác với đối tác. Ảnh: NLĐO

Theo đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch: Úc), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Úc), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân. Hai bị can đã thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Trước đó, ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, TP HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án. Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) để giải quyết theo quy định của pháp luật (địa chỉ: xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, SĐT: 0936.87.88.88 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết

Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết Nổi bật

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ Nổi bật

Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước nếu không sẽ bị phạt

Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước nếu không sẽ bị phạt

17:38 , 12/11/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 12-11: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 12-11: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

17:06 , 12/11/2025
Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ không biết giải thích sao vì chữ ký xưa giờ vậy

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ không biết giải thích sao vì chữ ký xưa giờ vậy

16:15 , 12/11/2025
Bắt tạm giam công chức Trần Xuân Hội

Bắt tạm giam công chức Trần Xuân Hội

15:44 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên