Một chỉ số của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vừa tụt xuống mức tệ nhất 5 tháng

27-11-2025 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Lợi nhuật công nghiệp Trung Quốc giảm 5,5% trong tháng 10 do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại với Mỹ bùng phát trong khi đà tăng trưởng chung của nền kinh tế chững lại.

Một chỉ số của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vừa tụt xuống mức tệ nhất 5 tháng- Ảnh 1.

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy lợi nhuận công nghiệp tháng 10 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6. Nó cũng đảo ngược mức tăng trưởng hai chữ số đạt được trong tháng 8 và tháng 9.

Trong 10 tháng đầu năm, lợi nhuận công nghiệp ở các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại so với mức tăng 3,2% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang trong tháng 10 liên quan đến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vì Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các lĩnh vực liên quan. Hai siêu cường sau đó đạt thỏa thuận tại Hàn Quốc vào cuối tháng sau cuộc gặp giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lợi nhuận ngành khai khoáng giảm 27,8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 trong khi lợi nhuận ngành sản xuất và tiện ích, bao gồm các nhà cung cấp điện, nhiệt, nhiên liệu và nước, lần lượt tăng 7,7 và 7,9%. Lợi nhuận các nhà sản xuất ô tô tăng 4,4% trong 10 tháng đầu năm o với mức 3,4% trong 9 tháng đầu năm.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 10, với chỉ số PMI sản xuất chính thức giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng là 49. PMI trên 50 cho thấy sự tăng trưởng trong khi dưới ngưỡng này phản ánh sự suy giảm.

Tham khảo: CNBC﻿

Chưa từng có: Không cần công nghệ tối tân, Trung Quốc dùng xơ mướp 'bọc' bên ngoài, giúp máy bay quân sự biến mất khỏi vệ tinh radar tối tân nhất

Linh Anh

