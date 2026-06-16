Một Chủ tịch công ty lừa đảo hơn 1.200 người

Theo An ninh thủ đô, ngày 16/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại phương Tích Lương, TP Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Công ty GMT do bị cáo Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội bố trí hội trưởng lớn nhất để xét xử vụ án.

Để chiếm đoạt tài sản của người khác, Tuyên thống nhất với Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung (cùng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) xây dựng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.

Bị cáo Nhung được giao phụ trách tài chính, quản lý thu, chi toàn bộ hệ sinh thái. Bị cáo Trung làm giám đốc chi nhánh miền Nam phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ thành lập các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu.

Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái GMT luôn ở mức cao.

Các thành viên tham gia vào hệ thống sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập các công ty thành viên sẽ được nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Các cá nhân muốn trở thành thành viên trong “hệ sinh thái GMT” thì phải tham gia khóa học đào tạo “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”do Tuyên trực tiếp giảng dạy. Thời gian của khóa học là 30 ngày, chủ yếu học dưới hình thức online hoặc tập trung tại các địa điểm do Công ty GMT tổ chức.

Học phí của khóa học là 24 triệu đồng, nhưng cá nhân tham gia khóa học chỉ phải đóng học phí số tiền 8 triệu đồng, Công ty GMT hỗ trợ số tiền 16 triệu đồng.

Ngoài ra, các cá nhân tham gia khóa học còn được hưởng các quyền lợi như: sau thời gian học tập, thành viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và được nhận 1 nhẫn 1,5 chỉ vàng 18k, được sắp sếp công việc, có thu nhập tối thiểu là 1,7 triệu đồng/ tuần... nhưng thực tế, các học việc không được hỗ trợ như trên.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các Công ty thành viên thì cá nhân phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ. Đồng thời, hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, các thành viên tham gia góp vốn sẽ được nhận lợi nhuận với tiền lãi 38%/ năm.

Bị cáo Sỹ Anh Tuyên chỉ đạo Nhung ký các giấy tờ, biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh thành lập công ty Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần”... và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân.

Bị cáo Trần Trí Trung chịu trách nhiệm liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học tập trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”, liên hệ với các Công ty luật để thuê làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Do tin tưởng vào những thông tin Tuyên, Nhung và Trung đưa ra, nhiều cá nhân đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định, từ đầu năm 2022 đến ngày 17-6-2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thu của hơn 1.200 người với tổng số tiền là gần 90 tỷ đồng.

Số tiền thu được, các bị cáo sử dụng vào các công việc nhằm tạo niềm tin về nguồn vốn, năng lực tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh như thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu sản xuất nước ion kiềm, tổ chức sự kiện, hội thảo, trả lãi cho nhà đầu tư, trả lương nhân viên, trả lãi ngân hàng…

Quá tình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng báo 2 lần tìm bị hại và có văn bản ủy thác điều tra đến Công an các tỉnh, thành để triệu tập làm việc với hơn 1.200 bị hại. Kết quả, có 603 bị hại đã đến làm việc, trong đó 474 người yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Nhung khai bị cáo Tuyên là người khởi xướng kế hoạch và chính bị cáo Tuyên là người phân công cho Nhung phụ trách tài chính thu ch, phân công bị cáo Chung tổ chức các lớp học, Bản thân bị cáo Nhung khôn ghưởng ợi thi tham gia các công việc trên.

Bị cáo Trung thì khai, bị cáo Tuyên là người đưa ra thông tin có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng. Vì tin tưởng thông tin này, bị cáo Trung đã hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, quản lý ứng dụng zoom đào tạo online, tổ chức hội thảo hội nghị…

Một số bị hại khai khi đến Công ty GMT dự các hội nghị, hội thảo thì đều có chủ tịch Tuyên và Tuyên hứa hẹn trả lãi theo ngày công, theo tháng… Tại phiên tòa, một số bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm khoản phát sinh là lãi vay bởi nhiều bị hại vay tiền ngân hàng để đầu tư vào GMT.