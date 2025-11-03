Một cổ phiếu bất động sản bất ngờ ngược dòng “kịch trần” giữa lúc VN-Index giảm sâu

Thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh về cuối phiên 3/11 trước áp lực chốt lời dâng cao. Nhóm cổ phiếu bất động sản không ngoại lệ, loạt cái tên như CEO, HDC, TCH, NLG hay DXG thậm chí còn “nằm sàn” la liệt.

Cổ phiếu bất động sản giảm sâu phiên 3/11.

Trước bối cảnh đó, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai ﻿bất ngờ ngược dòng ngoạn mục, thị giá chốt phiên “tím lịm” lên mốc 14.150 đồng/cp. Dòng tiền vào cổ phiếu này trở nên sôi động, lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt gần 1,5 triệu đơn vị, cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất. Vốn hóa thị trường của QCG nhờ đó tăng lên gần 3.900 tỷ đồng.﻿

Trong một diễn biến liên quan, Quốc Cường Gia Lai đã công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu giảm 37% về mức 111 tỷ đồng chủ yếu do giảm bàn giao căn hộ. Lũy kế 9 tháng năm nay, QCG ghi nhận doanh thu 354 tỷ đồng (tăng 46%), lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng (gấp hơn 4 lần cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ 2019). Tuy nhiên, con số này vẫn cách xa kế hoạch kinh doanh năm nay là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản QCG ở mức 8.700 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 154 tỷ đồng, hàng tồn kho 1.170 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả ghi nhận 4.150 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn chỉ chiếm 157 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng vay nợ dài hạn.

Gánh nặng lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai vẫn là khoản nghĩa vụ liên quan dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tính đến 30/9/2025, số dư khoản phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển đã giảm xuống còn 1.983 tỷ đồng, đồng nghĩa rằng QCG đã thanh toán 900 tỷ đồng cho Sunny Island trong 9 tháng đầu năm.

Công ty cũng cho biết thêm, vào những ngày cuối tháng 10, công ty đã trả thêm 200 tỷ đồng, nâng tổng số tiền đã thực trả cho bà Trương Mỹ Lan lên đến 1.100 tỷ đồng.

Song song với việc chi hàng ngàn tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ dự án, QCG cũng tăng mạnh vay mượn bên liên quan. Cuối quý 3/2025, QCG mượn cá nhân hơn 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ người thân lãnh đạo.

Nguồn: BCTC quý 3/2025 QCG.

Trong đó, khoản tiền vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, ghi nhận 507 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với thời điểm 3 tháng trước.

Tương tự, khoản vay từ ông Lầu Đức Duy - em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ghi nhận 527 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng so với quý 2/2025.

Trước đó, theo phán quyết trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai sẽ phải hoàn trả 2.883 tỷ đồng cho Sunny Island để được lấy lại dự án Bắc Phước Kiển.

Dự án này từng được QCG chuyển nhượng cho Sunny Island giai đoạn 2016-2017. Theo thỏa thuận, Sunny Island sẽ thanh toán tổng cộng 4.800 tỷ đồng theo tiến độ để nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi đã giải ngân 2.883 tỷ đồng, đối tác dừng chuyển tiền, khiến giao dịch đình trệ.