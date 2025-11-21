Một cổ phiếu bất động sản bất ngờ tăng kịch trần, khớp lệnh đột biến: Điều gì đang diễn ra?

Trong bối cảnh thị trường giao dịch ảm đạm, cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân bất ngờ “ngược dòng” khi tăng kịch trần lên 3.310 đồng/cp. Đây là phiên tăng trần hiếm hoi sau chuỗi giảm sâu 23% kể từ cuối tháng 8.

Nhìn dài hơn, nhiều năm qua HQC vẫn quanh quẩn vùng giá “trà đá”, còn cách xa mốc mệnh giá 10.000 đồng/cp – mục tiêu mà Chủ tịch HĐQT từng đặt ra.

Không chỉ tăng mạnh về giá, HQC còn gây chú ý khi thanh khoản đột biến lên gần 30 triệu đơn vị, vượt xa mức bình quân 3–4 triệu cổ phiếu/phiên trong thời gian gần đây. Con số này cũng là mức thanh khoản cao thứ 3 toàn sàn chứng khoán trong phiên 21/11.

Đà tăng của HQC xuất hiện sau khi doanh nghiệp liên tiếp được giao các dự án nhà ở xã hội.

Mới nhất, ngày 18/11, Địa ốc Hoàng Quân cho biết đã nhận Quyết định 01739/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau, chấp thuận công ty làm nhà đầu tư Dự án Nhà ở xã hội xã Khánh An. Dự án có quy mô 15,79 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 662 tỷ đồng; trong đó công ty góp 133 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ vốn vay tổ chức tín dụng (hơn 463 tỷ đồng) và khách hàng (65,6 tỷ đồng).

Trước đó, doanh nghiệp cũng được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương và giao làm chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội phường An Xuyên. Dự án rộng gần 2 ha, gồm 6 block cao 12 tầng với 996 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.215 tỷ đồng. Vốn góp chủ đầu tư chiếm 22,5% (hơn 273 tỷ đồng). Dự án được triển khai từ quý IV/2025 đến hết quý III/2028, thời hạn hoạt động 49 năm.

Dù có tín hiệu tích cực từ các dự án, song kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều thách thức. Lũy kế 9 tháng, HQC ghi nhận doanh thu thuần gần 51 tỷ đồng, tăng 13%; lãi sau thuế hơn 18,1 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ 2024. Năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 70 tỷ đồng – mức cao nhất trong một thập kỷ. Tuy nhiên, sau ba quý, HQC mới hoàn thành lần lượt 16% và 26% chỉ tiêu.

Địa ốc Hoàng Quân hiện là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nhà ở xã hội tại Việt Nam, triển khai nhiều dự án tại TP.HCM, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Theo cam kết, công ty đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022–2030. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 10.000 căn và đang triển khai gần 40.000 căn còn lại. Riêng năm 2025, Hoàng Quân kỳ vọng bàn giao ít nhất 5.000 căn hộ.