Một cổ phiếu bật tăng 200% chỉ sau 2 tuần lên sàn

Chốt phiên 14/11, cổ phiếu BQP của CTCP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận giảm gần 2%, xuống còn 31.200 đồng/cp. Đáng chú ý, cổ phiếu BQP vừa chính thức được giao dịch trên UPCoM từ phiên 5/11. Sau 8 phiên giao dịch, cổ phiếu này đã trải qua chuỗi tăng 7 phiên kịch trần liên tiếp, và đây là lần đầu tiên ghi nhận sự điều chỉnh giảm.

Dù vậy, thị giá BQP vẫn chứng kiến mức tăng 212% so với mức giá chào sàn cách đây chưa đầy 2 tuần.

Cổ phiếu BQP chào sàn với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động là 40%. Ngay trong ngày đầu giao dịch trên thị trường UPCoM, cổ phiếu BQP đã tăng hết biên độ cho phép, lên 14.000 đồng/cổ phiếu, nhưng thanh khoản lại khá nhỏ giọt với 1.200 đơn vị.

Trước diễn biến giá cổ phiếu tăng mạnh, BQP đã công bố văn bản giải trình, cho biết cổ phiếu chỉ mới được giao dịch trên UPCoM từ ngày 05/11/2025. Biến động giá trong các phiên vừa qua được lý giải chủ yếu do yếu tố cung - cầu tự nhiên của thị trường chứng khoán, Công ty không có hành động hay tác động nào nhằm làm thay đổi giá trị giao dịch cổ phiếu.

Doanh nghiệp cũng khẳng định hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, ổn định theo đúng kế hoạch năm 2025, không phát sinh thông tin nội bộ hay sự kiện bất thường ảnh hưởng đến biến động giá.

Theo tìm hiểu, BQP được thành lập năm 2019 tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV (Ninh Bình), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa. Từ mức vốn điều lệ ban đầu 21 tỷ đồng, qua nhiều lần tăng vốn, CTCP Nhựa chất lượng cao Bình Thuận hiện có vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của BQP bao gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận nắm 7.968.400 cổ phần (tương ứng sở hữu 53,12%); Công ty cổ phần BPG Invest nắm 3.000.000 cổ phần (tương ứng 20%), còn lại là các cổ đông khác.

BQP hiện vận hành nhà máy sản xuất nhựa tại lô CN-03, KCN Đồng Văn IV, với tổng vốn đầu tư hơn 229 tỷ đồng trên diện tích 15.059m2. Nhà máy bắt đầu hoạt động năm 2020 với công suất 5 triệu sản phẩm/năm và tăng lên 29 triệu sản phẩm/năm vào năm 2024.

Các khách hàng sử dụng sản phẩm nhựa công nghiệp của Nhựa chất lượng cao Bình Thuận bao gồm cả các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trong lĩnh vực may mặc, bao bì, thực phẩm, dược phẩm, linh kiện điện tử, cao su, lọc hóa dầu, logistics...

Bên cạnh đó, Nhựa chất lượng cao Bình Thuận cung cấp các sản phẩm nhựa phục vụ luân chuyển hàng hóa cho các đối tác như: Coca Cola, Pepsi, CTCP Sữa Việt Nam, CTCP Hàng tiêu dùng Masan, CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam...

CTCP Nhựa chất lượng cao Bình Thuận cũng là đối tác gia công các bộ phận làm từ nhựa cao cấp cho rất nhiều sản phẩm và thương hiệu lớn trên thế giới tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ, tiêu biểu như SMC, Fuji.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 2 năm tài chính 2025 (từ 1/07-30/09), BQP ghi nhận doanh thu hơn 345 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 9 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 37% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 quý đầu niên độ, doanh thu tăng 15% lên gần 623 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 16 tỷ đồng, tăng 23%.