Một cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trăm tỷ trong phiên cuối tuần

10-10-2025 - 16:58 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 636 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán có phiên cuối tuần 10/10 tương đối sôi đông. VN-Index nối tiếp quán tính tăng điểmvới động lực giữ nhịp cho thị trường là cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.747,55, tăng 31,08 điểm, tương đương 1,81%. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ nhưng đã giảm bán ròng với giá trị 637 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEX với giá trị -141 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-74 tỷ), FUEVFVND (-72 tỷ), VNM (-64 tỷ) và HPG (-57 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (-51 tỷ), VHM (-43 tỷ), TCB (-37 tỷ), VIX (-34 tỷ) và ACB (-31 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu GEE được mua ròng 39 tỷ đồng. FRT đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 27 tỷ đồng, theo sau là VPB (19 tỷ), MSN (16 tỷ), VCB (7 tỷ), ANV (7 tỷ), PNJ (6 tỷ), VCI (5 tỷ), GMD (4 tỷ) và STB (4 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

