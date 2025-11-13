Một cổ phiếu Bluechips bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên 13/11

Sau phiên tăng điểm mạnh vượt lên kháng cự tâm lý, thị trường lại chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc. VNINDEX tăng điểm hướng đến vùng giá 1.640 điểm, sau đó điều chỉnh về 1.625 điểm và phục hồi trở lại. Kết phiên VNINDEX giảm nhẹ 0,42 điểm (-0,03%) lên mức 1.631,86 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 1.240 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 3 74 tỷ đồng trên HOSE .

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -419 tỷ đồng, tiếp theo là EIB (-114 tỷ), HPG (-26 tỷ), E1VFVN30 (-15 tỷ) và VIC (-11 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSH (-11 tỷ), VRE (-10 tỷ), MSN (-9 tỷ), HDB (-9 tỷ) và SHB (-8 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu CII được mua ròng mạnh nhất với giá trị 124 tỷ đồng. Theo sau là POW (56 tỷ), HHS (30 tỷ), MWG (29 tỷ), VNM (18 tỷ), STB (10 tỷ), RYG (9 tỷ), PNJ (4 tỷ), NKG (3 tỷ) và TCB (3 tỷ đồng).