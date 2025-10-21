Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu Bluechips bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến trong phiên 21/10

21-10-2025 - 17:42 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng 434 tỷ đồng trên HOSE.

khoán giao dịch khả quan trong phiên 21/10 sau ngày đầu tuần giảm điểm kỷ lục. Các nhóm cổ phiếu hồi phục tích cực, qua đó giúp VN-Index tăng 27 điểm khi kết phiên, dừng tại mức 1.663,43 điểm. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm sáng khi trở lại mua ròng đột biến 2.476 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Một cổ phiếu Bluechips bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến trong phiên 21/10- Ảnh 1.

Cụ thể, FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 208 tỷ đồng, theo sau là HDB (157 tỷ), HDG (96 tỷ), KDH (64 tỷ), FRT (44 tỷ), MWG (39 tỷ), E1VFVN30 (33 tỷ), MBB (23 tỷ), YEG (14 tỷ) và HVN (14 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -88 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (-28 tỷ), PVD (-28 tỷ), ACB (-25 tỷ) và HPG (-19 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FUEVFVND (-18 tỷ), STB (-17 tỷ), VIX (-15 tỷ), VPB (-15 tỷ) và REE (-14 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

