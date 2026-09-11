Một cổ phiếu "bốc đầu" tăng 40% giữa lúc VN-Index thủng 1.800 điểm, thị giá chỉ ngang cốc trà đá

Phiên giao dịch ngày 11/9 chứng kiến cổ phiếu TRT của Công ty Cổ phần RedstarCera diễn biến tích cực. Kết phiên, TRT tăng 38,89%, tương ứng 1.400 đồng, lên 5.000 đồng/cp.

Cú tăng mạnh của TRT xuất hiện sau quãng thời gian dài cổ phiếu gần như không phát sinh giao dịch. Theo quy định giao dịch trên UPCoM, cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

Mức tăng gần 40% của TRT càng thu hút quan tâm khi diễn ra trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực mạnh. VN-Index đóng cửa tại 1.795,21 điểm, giảm 34,02 điểm, tương đương 1,86%, qua đó rơi xuống dưới ngưỡng 1.800 điểm. Dù vậy thanh khoản tại TRT không quá sôi động. Trong phiên 11/9, khối lượng khớp lệnh của TRT chỉ khoảng 30.000 cổ phiếu, cho thấy thanh khoản vẫn ở mức thấp.

RedstarCera hiện có 11 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch. Với thị giá hiện tại, vốn hóa doanh nghiệp đạt khoảng 55 tỷ đồng.

Tiền thân của RedstarCera là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn, trực thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên, được thành lập ngày 25/11/1964. Nhiệm vụ ban đầu của đơn vị là khai thác đất chịu lửa phục vụ sản xuất gạch chịu lửa dùng trong xây lò và dẫn rót thép cho quá trình luyện kim.

Đến năm 2006, Công ty Cổ phần Trúc Thôn được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty VLCL Trúc Thôn. Sau nhiều lần tăng vốn và đầu tư mở rộng, doanh nghiệp chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát. Từ ngày 1/6/2021, Công ty Cổ phần Trúc Thôn chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần RedstarCera.