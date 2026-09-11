Tin vui: Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỳ tích mới, là đại diện duy nhất của VN trong top TG

Theo Bảng xếp hạng World's Best Companies 2026 (Những công ty tốt nhất thế giới năm 2026) được công bố ngày 10/9, Vingroup vừa được TIME xếp hạng 340. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có mặt trong danh sách này.

Đáng chú ý, so với năm 2025, Tập đoàn Vingroup đã nhảy vọt gần 500 bậc, đồng thời tiếp tục là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được xếp hạng.

Trên thực tế, Bảng xếp hạng World's Best Companies 2026 đánh giá doanh nghiệp dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và tính minh bạch trong phát triển bền vững.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup ghi dấu ấn nổi bật khi đạt kết quả tích cực trên cả ba nhóm tiêu chí với tổng điểm 81, xếp thứ 340 trong Top 1.000 doanh nghiệp tốt nhất thế giới.

Cụ thể, ở tiêu chí “Tăng trưởng doanh thu”, Vingroup được đánh giá ở mức “Vượt trội”. Theo đó, trong nửa đầu năm 2026, tập đoàn này ghi nhận 222,9 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ đà tăng trưởng tích cực của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vingroup trong nửa đầu năm nay đạt 20.904 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm.

Với tiêu chí “Sự hài lòng của nhân viên”, Vingroup đạt xếp hạng thứ 398 trên toàn cầu, tăng 496 bậc so với năm 2025. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được đánh giá cao nhờ đã tạo ra môi trường làm việc năng động, thúc đẩy tinh thần cống hiến, sáng tạo, gắn kết và đặc biệt chú trọng phát triển cá nhân.

Tính đến nay, các công ty trong hệ sinh thái Vingroup đã hiện diện tại 12 quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu.

Với tiêu chí “Phát triển bền vững”, Vingroup tiếp tục ghi dấu ấn với những đóng góp quan trọng từ thúc đẩy chuyển dịch xanh, phát triển hạ tầng đến kiến tạo những mô hình đô thị và hệ sinh thái sống bền vững.

Trong đó, hãng xe thuần điện VinFast đã trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu doanh số tại thị trường Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô và 1 triệu xe máy điện trên toàn cầu trong năm 2026.

Vinhomes tiên phong phát triển mô hình đô thị ESG++, bổ sung hai trụ cột Tái sinh và Thích ứng bên cạnh ba trụ cột E - Môi trường, S - Xã hội và G - Quản trị, qua đó nâng chuẩn phát triển bền vững tại các đại đô thị quy mô hàng nghìn ha.

Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được xếp hạng trong World’s Best Companies 2026. Ảnh: VIC

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Vingroup chính thức mở rộng sang hai lĩnh vực chiến lược mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Minh chứng là VinSpeed với hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (TP HCM) và Hà Nội - Quảng Ninh đã được khởi công. Đồng thời các dự án năng lượng do VinEnergo triển khai tại nhiều địa phương. Qua đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang từng bước góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Trước khi có mặt trong bảng xếp hạng trên, Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn bình chọn và góp mặt trong World’s Best Companies 2025. Ngoài ra, VinFast có tên trong danh sách 100 công ty có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 và danh sách 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 của TIME.

Tiêu chí để được vào top những công ty tốt nhất thế giới là gì?

Bảng xếp hạng World’s Best Companies 2026 do tạp chí uy tín toàn cầu TIME phối hợp thực hiện cùng Statista, công ty dữ liệu và nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới.

Để có top 1.000 doanh nghiệp tốt nhất thế giới, TIME và Statista đánh giá doanh nghiệp dựa trên 3 tiêu chí có trọng số ngang nhau: Sự hài lòng của nhân viên, tăng trưởng doanh thu và tính minh bạch về ESG. Trên thực tế, dữ liệu đánh giá được tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm các khảo sát hơn 200.000 lao động trên toàn cầu; kết quả kinh doanh ba năm gần nhất; cùng với các chỉ số về phát thải, nhân quyền, tỷ lệ nữ trong hội đồng quản trị và chính sách chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được lựa chọn xếp hạng phải đạt doanh thu tối thiểu 100 triệu USD và duy trì tăng trưởng dương trong ba năm. Sau khi quy đổi về thang điểm 100, ban tổ chức World’s Best Companies sẽ chọn 1.000 công ty có kết quả cao nhất.