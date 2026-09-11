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Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 900 tỷ đồng trong ngày VN-Index giảm sâu 34 điểm, loạt cổ phiếu ngân hàng bị "xả" mạnh

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 900 tỷ đồng trong ngày VN-Index giảm sâu 34 điểm, loạt cổ phiếu ngân hàng bị "xả" mạnh

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại STB với khoảng 230 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch kém sắc khi áp lực bán dâng cao vào cuối phiên 11/9. Đóng cửa, VN-Index mất hơn 34 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.795 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 15.250 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 846 tỷ đồng trên cả 3 sàn, cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 867 tỷ đồng

Chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại STB với khoảng 230 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Xếp sau là MBB với 141 tỷ đồng và VPB với 134 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán đáng kể gồm VHM (94 tỷ đồng), VNM (71 tỷ đồng), VCI (54 tỷ đồng),...

Ở chiều mua, BSR dẫn đầu danh sách được khối ngoại gom với giá trị khoảng 110 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 64 tỷ đồng, DGW khoảng 43 tỷ đồng, PVT và PNJ cùng quanh 39 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng

Chiều mua ròng chiếm ưu thế. PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua mạnh nhất với khoảng 21 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. CEO được mua ròng gần 3 tỷ đồng, trong khi NTP và VC3 lần lượt được mua khoảng 1-2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, IDC dẫn đầu danh sách bán ròng với gần 8 tỷ đồng. Các mã BVS, NRC, MST, VTZ, VFS và TNG đều bị bán ròng dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, giao dịch của khối ngoại khá cân bằng nhưng nghiêng nhẹ về phía mua. ABB được mua ròng khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến là MSR (2 tỷ đồng) và QNS (1 tỷ đồng).

Chiều bán ròng ghi nhận ACV đứng đầu với khoảng 2 tỷ đồng, trong khi SP2 bị bán ròng gần 1 tỷ đồng. Các mã còn lại như WSB, HBC, TTN, HPP và POM có giá trị bán ròng không đáng kể.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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