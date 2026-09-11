Công ty chứng khoán của Chủ tịch Đỗ Quang Vinh sắp thưởng cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa chốt phương án triển khai phát hành gần 45 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm gần 450 tỷ đồng. Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua hồi tháng 4.

Theo quyết định, SHS dự kiến phát hành 44.973.111 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5%, tương ứng tỷ lệ 100:5. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Hiện SHS có vốn điều lệ hơn 8.994,6 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng nói trên, số lượng cổ phiếu của SHS sẽ tăng lên khoảng 944 triệu đơn vị, vốn điều lệ tương ứng đạt hơn 9.444 tỷ đồng.

Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông SHS thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 17/4/2026. Ngoài gần 45 triệu cổ phiếu thưởng, kế hoạch tăng vốn năm nay của công ty còn bao gồm chào bán riêng lẻ 47 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư và phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất toàn bộ các cấu phần, SHS dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 106,97 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ lên khoảng 10.064 tỷ đồng.

SHS hiện do ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT. Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, SHS đặt mục tiêu doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SHS ghi nhận doanh thu 1.017 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 370 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của công ty đạt 27.567 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Chốt phiên 10/9, thị giá cổ phiếu SHS đạt 14.900 đồng/cp.﻿