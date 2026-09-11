Transimex chốt ngày trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu

Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua ngày 28/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, Transimex sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 9/10/2026.

Với hơn 172,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Transimex sẽ phải chi khoảng gần 86,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức tiền mặt lần này.

Đồng thời, Transimex còn phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ảnh minh họa: TMS

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 121 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Transimex sẽ tăng từ hơn 1.727 tỷ đồng lên mức hơn 1.848 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, Transimex thông qua phương án đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (MCK: VMT, sàn UPCoM) nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Tổng giá trị đầu tư tính theo mệnh giá dự kiến là 15 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn UPCoM.

HĐQT Transimex giao quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc có liên quan bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tính đến ngày 30/6/2026, VMT đang là công ty con trực tiếp của Transimex với tỷ lệ quyền biểu quyết 50,38% và tỷ lệ lợi ích 39,51%.

Được biết, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung thành lập từ ngày 12/8/2002; trụ sở chính đặt tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Hoạt động chính của công ty bao gồm cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng hóa; đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài;...