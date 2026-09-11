Giá vàng bạc hôm nay 11/9: Vàng miếng lao dốc, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, SJC đồng loạt hạ nhiệt

Thị trường kim loại quý trong nước sáng ngày 11/9/2026 tiếp tục chứng kiến đà suy yếu kéo dài trên diện rộng. Sau nhịp điều chỉnh từ phiên trước, giá vàng miếng SJC lẫn các dòng vàng nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) và Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đồng loạt điều chỉnh giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm

Tại tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC và vàng miếng Phú Quý 1 lượng giao dịch ở mức 142 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn SJC 99,99%: Niêm yết mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,5 triệu đồng/lượng, giảm 0,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Theo dữ liệu cập nhật sáng 11/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với thời điểm mở cửa đầu ngày (143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra), giá vàng miếng SJC đã lao dốc tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Nếu so với mức đỉnh ngắn hạn 147,1 triệu đồng/lượng thiết lập trước đó, giá vàng miếng SJC đã lùi tổng cộng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến tương tự cũng diễn ra tại phân khúc vàng nhẫn trơn và các thương hiệu khác trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM:

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Dòng sản phẩm Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.﻿

Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC): Vàng miếng VRTL và Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết đồng giá ở mức 142,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục chao đảo khi giao dịch quanh mốc 4.308,31 USD/ounce, giảm 0,19% (tương đương giảm khoảng 8,33 USD/ounce) so với phiên liền trước. So với vùng đỉnh cao nhất đạt được trong đợt sóng vừa qua quanh mốc 4.438 USD/ounce, kim loại quý thế giới đã mất hơn 130 USD/ounce.

Đà đi xuống của giá vàng thế giới chịu tác động lớn từ việc chỉ số đồng USD phục hồi kỹ thuật và tâm lý nghe ngóng thông tin chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng niêm yết sáng nay (quanh mốc 26.120 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 135,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Mức giá này đang thấp hơn giá vàng SJC bán ra trong nước khoảng 9,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc

Cùng chung xu hướng điều chỉnh với thị trường vàng, thị trường bạc trong nước phiên sáng 11/9 cũng ghi nhận đà giảm trên diện rộng tại các thương hiệu lớn:

Giá bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 niêm yết chiều mua vào ở mức 2,155 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,222 triệu đồng/lượng (tương đương 57,466 triệu đồng/kg mua vào và 59,253 triệu đồng/kg bán ra). ﻿

Tham khảo giá bạc hôm nay 11/9.

Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 2,165 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,288 triệu đồng/lượng (bán ra). Dòng bạc thỏi 1 kg niêm yết ở mốc 57,731 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,011 triệu đồng/kg (bán ra).﻿