iPhone 18 vừa ra mắt, hơn 100.000 người Việt đã làm một việc chỉ sau hơn 24 giờ

Trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX) vừa chia sẻ thông tin về sức hút của thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam.

Theo ông Hiểu Em, chỉ sau hơn 24 giờ kể từ khi iPhone 18 ra mắt, hệ thống đã ghi nhận hơn 100.000 khách hàng để lại thông tin đăng ký. Vị CEO gọi đây là một "kỷ lục mới", đồng thời nhận định kết quả bước đầu này hứa hẹn một mùa NPI bùng nổ tại Điện Máy Xanh.

NPI là viết tắt của New Product Introduction, thường được giới bán lẻ sử dụng để chỉ giai đoạn một sản phẩm mới được giới thiệu và đưa ra thị trường. Với các nhà bán lẻ điện thoại, mùa iPhone mới hàng năm là một trong những đợt kinh doanh đáng chú ý khi nhu cầu tập trung lớn trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Cần lưu ý, con số hơn 100.000 khách hàng được ông Hiểu Em công bố hiện mới là lượng người để lại thông tin đăng ký, chưa đồng nghĩa với số lượng đặt cọc hoặc máy được bán ra. Tuy nhiên, lượng đăng ký ban đầu phần nào thể hiện mức độ quan tâm của người tiêu dùng trước thời điểm mở đặt trước chính thức.

Apple vừa giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ngày 9/9 theo giờ Mỹ. Hai mẫu máy sử dụng chip A20 Pro, camera chính Fusion 48 MP có khẩu độ thay đổi và được trang bị các tính năng AI mới. Việt Nam nằm trong nhóm hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ được mở đặt trước từ ngày 12/9, trong khi thời điểm giao hàng và mở bán chính thức bắt đầu từ ngày 18/9.

Sức mua dành cho thế hệ iPhone mới cũng là một trong những biến số đáng chú ý đối với mảng bán lẻ ICT của Điện Máy Xanh. Doanh nghiệp hiện quản lý các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone, trong đó ông Đoàn Văn Hiểu Em giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Theo thông tin đang hiển thị trên website Thế Giới Di Động, chương trình đặt trước dự kiến mở từ 19h ngày 16/10 và giao hàng từ ngày 23/10. Mức giá được hệ thống công bố hiện dao động khá rộng tùy phiên bản: iPhone 18 Pro 2TB có giá 77,99 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max 2TB ở mức 80,99 triệu đồng. Với iPhone Duo, phiên bản 512GB được niêm yết 71,49 triệu đồng, bản 1TB giá 84,49 triệu đồng và bản cao nhất 2TB lên tới 103,99 triệu đồng. ﻿

Một năm trước, mùa iPhone 17 cũng từng tạo ra lượng đặt hàng lớn tại hệ thống. Thế Giới Di Động cho biết khi mở chương trình đặt trước vào tháng 9/2025, iPhone 17 series và iPhone Air đã ghi nhận hơn 80.000 lượt đặt cọc chỉ sau 30 phút. Sau 24 giờ, lượng khách đặt cọc được ghi nhận ở mức gần 100.000 người.