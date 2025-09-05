Một cổ phiếu 'bùng nổ' sau tin chia cổ tức 40%: Thị giá 'tím lịm' lên cao nhất hơn 1 năm

Giữa "bữa tiệc" chứng khoán, cổ phiếu CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã: SVC) cũng giao dịch khởi sắc với phiên bật tăng hết biên độ, thị giá leo lên mốc 29.400 đồng/cp.

Đáng chú ý, SVC đã chứng kiến mức tăng giá hơn 34% trong vòng 1 tháng, qua đó đánh dấu mốc cao nhất trong vòng 14 tháng (kể từ tháng 7/2024). Vốn hóa thị trường theo đó tăng lên gần 1.960 tỷ đồng.

Đà tăng bốc đầu của cổ phiếu này đến sau thông tin chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ "khủng". ﻿Cụ thể, công ty thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/9 để nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%.

Với hơn 66,6 triệu cp đang lưu hành và tỷ lệ thực hiện 40% (cổ đông sở hữu 10 cp được nhận 4 cp mới), SVC sẽ phát hành hơn 26,6 triệu cp để trả cổ tức. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ hơn 666 tỷ đồng lên gần 933 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ tức năm 2024 được chia theo 2 hình thức: 5% bằng tiền mặt (tương đương khoảng 33 tỷ đồng, đã chi trả cuối tháng 9/2024) và 40% bằng cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên Savico kết hợp chia cổ tức tiền và cổ phiếu, thay vì chỉ chia bằng tiền như các năm trước.

Theo tìm hiểu, Savico là đơn vị thành viên của Tasco Auto - công ty con do Tasco nắm 100% vốn. Được biết, Tasco Auto (trước là CTCP SVC Holdings) có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và bán lẻ, phân phối ô tô.

Tasco Auto hiện đang là cổ đông chi phối tại Savico và đồng thời là một trong những nhà phân phối ô tô lớn nhất cả nước, với hơn 40.500 xe bán ra trong năm 2024, chiếm 13,7% thị phần. Tasco Auto còn là nhà nhập khẩu chính hãng các thương hiệu quốc tế như Volvo, Lynk & Co, Zeekr và Geely, với hệ thống phân phối gồm 126 showroom trên toàn quốc.



Trong diễn biến khác, ngày 16/7, HĐQT Savico đã phê duyệt chủ trương giải thể CTCP Otos - đơn vị sở hữu nền tảng kinh doanh ô tô trực tuyến Otos.vn, thành lập từ năm 2014.

Ngoài ra, ﻿Savico vừa có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô Tasco (Tasco RT). Theo đó, Savico sẽ góp thêm 720 tỷ đồng vào Tasco RT, bao gồm 220 tỷ đồng vốn tự có của Savico và 500 tỷ đồng vốn vay.



Mục đích sử dụng khoản góp vốn vào Tasco RT là để đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh của chuỗi phòng trưng bày (showroom) thương hiệu xe Geely, Lynk&Co trên toàn quốc, trong đó có thể chia các đợt góp vốn khác nhau, với giai đoạn 1 đầu tư vào chuỗi showroom khu vực phía Bắc.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025 , Savico đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 29.700 tỷ đồng (tăng 20% so cùng kỳ), sản lượng bán hàng 42.495 xe (tăng 5%), nhưng lãi ròng dự kiến 83 tỷ đồng, giảm gần 17%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 , Savico ghi nhận doanh thu 12.276 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 55,8% so với nửa đầu năm 2025, tương ứng hoàn thành 41,3% chỉ tiêu doanh thu và 73,6% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 , Savico ghi nhận doanh thu 12.276 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 55,8% so với nửa đầu năm 2025, tương ứng hoàn thành 41,3% chỉ tiêu doanh thu và 73,6% kế hoạch kinh doanh cả năm.