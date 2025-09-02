Một cổ phiếu chứng khoán tăng “bốc đầu” hơn 70%, tiến sát đỉnh lịch sử sau lời trấn an của lãnh đạo: "Chưa bán là chưa lỗ"

Thị trường chứng khoán đang trải qua những phiên giao dịch hưng phấn, và nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng không nằm ngoài xu hướng. Phiên 29/8, hàng loạt mã đồng loạt tăng kịch trần, từ các cổ phiếu vừa và nhỏ như AGR, TVB, ORS, DSE,… cho tới VND của Chứng khoán VNDirect cũng nhuộm "sắc tím" đầy tích cực

Chốt phiên, thị giá VND leo lên mốc 26.350 đồng/cp, khối lượng giao dịch đi kèm cũng tăng đột biến, đạt xấp xỉ 76 triệu đơn vị.

Tính từ thời điểm cuối tháng 4/2025, thị giá VND đã bật tăng gần 70% giá trị. Đáng nói, đà tăng tích cực của VND đẩy thị giá chỉ còn cách mốc đỉnh lịch sử 28.600 đồng/cp khoảng 8% giá trị.

Diễn biến cổ phiếu chứng khoán chốt phiên 29/8.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra hồi cuối tháng 5, Tổng Giám đốc VNDirect Nguyễn Vũ Long đã từng nói về diễn biến giá cổ phiếu VNDirect.

Theo ông Long, trong suốt một năm trở lại đây thị giá cổ phiếu VND vẫn chưa thể bứt phá và nằm trong xu hướng điều chỉnh. Từ vùng giá trên 20.000 đồng hồi tháng 3/2024, cổ phiếu giao dịch tại mức 16.150 đồng/cp (hồi tháng 5/2025). Diễn biến kém sắc của VNDirect bên cạnh áp lực bán chung trên toàn thị trường còn tới từ những yếu tố nội tại của CTCK này như sự cố hacker hay áp lực dự phòng các khoản trái phiếu.

" Cổ đông chưa bán là chưa lỗ. Chúng tôi rất mong cổ đông kiên nhẫn, đồng hành cùng công ty", ông Long chia sẻ với cổ đông.

Chia sẻ thêm, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDirect cho biết bà không biết giá cổ phiếu hôm nay là bao nhiêu, bởi điều này được quyết định hằng ngày bởi thị trường. Dưới góc độ HĐQT, bà Hương sẽ tập trung vào ba điều làm nên giá trị công ty là làm chủ công nghệ, bảo vệ vốn của cổ đông và xây dựng tài sản là con người. Đây cũng là điều thách thức nhất.

Vị Chủ tịch thừa nhận rằng VNDirect chưa tạo được đà tăng trưởng ngắn hạn hấp dẫn trên thị trường như một số công ty chứng khoán trong hệ sinh thái ngân hàng do các công ty này vốn có lợi thế về vốn rẻ và phí giao dịch thấp.

Trong một diễn biến liên quan, VNDirect vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. VNDirect sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 3/9/2025. Thời gian, địa điểm cũng như nội dung họp công ty sẽ thông báo sau.

Mới nhất, công ty chứng khoán này đã thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2025.

Công ty dự kiến phát hành tối đa 250 tỷ đồng trái phiếu mã VND32501 với mệnh giá 100 triệu đồng/TP. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Trái phiếu sẽ có thời hạn một năm với lãi suất cố định 7,5%/năm. Mục đích phát hành nhằm giúp VNDirect cơ cấu lại khoản nợ 550 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 4/9/2025 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chi nhánh Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh , báo cáo tài chính quý 2/2025 của VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 1.698 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, VNDirect đạt lợi nhuận trước thuế 488 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 369 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2025, VNDirect mang về 2.956 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 4% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế giảm 22% so với cùng kỳ xuống 751 tỷ đồng.

Năm 2025, VNDirect lên kế hoạch tổng doanh thu 4.412 tỷ và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.840 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 41% mục tiêu lợi nhuận đề ra.