Một cổ phiếu công ty chứng khoán “bốc đầu” kịch trần ngay trước thềm họp ĐHCĐ bất thường

Ngay trong phiên sáng ngày 26/11, cổ phiếu VIX của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX đã có cú nhấn ga tăng hết biên độ 7%. Thị giá đứng tại mức giá tím 24.500 đồng/cp với thanh khoản đạt hơn 61 triệu đơn vị. Dư mua tại ngưỡng giá trần xấp xỉ 4 triệu đơn vị.

Trước đó VIX đang có quãng trượt dốc mạnh, thị giá từ vùng đỉnh sát 40.000 đồng/cp (phiên 16/10) rơi mạnh về dưới ngưỡng 23.000 đồng/cp (25/11), tương ứng mất gần 74% giá trị chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Đà tăng tốc trở lại của cổ phiếu diễn ra ngay trước thời điểm VIX tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/11 tại Hà Nội, danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 9/10.

Đại hội dự kiến tập trung vào hai nội dung chính gồm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tờ trình, VIX dự kiến phát hành hơn 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 10:6 (mỗi 10 cổ phiếu hiện có được mua thêm 6 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của VIX sẽ tăng từ 15.314 tỷ đồng lên 24.502 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Tổng số tiền huy động ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng sẽ được VIX dùng để góp vốn thêm vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX, bổ sung nguồn vốn đầu tư tự doanh và mở rộng quy mô cho vay giao dịch ký quỹ.

Theo lãnh đạo VIX, thị trường chứng khoán Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực về điểm số, quy mô vốn hóa và thanh khoản. Đặc biệt, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp ngày 8/10 là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại và giúp thị trường hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính quốc tế.

Một yếu tố hỗ trợ khác đến từ Nghị quyết 5/2025/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 9/9, về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. VIX hiện là một trong các cổ đông sáng lập của CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX, qua đó có cơ hội sớm tiếp cận thị trường tài sản số – lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai.

Nâng kế hoạch lãi năm 2025 gấp 4 lần

Song song với kế hoạch tăng vốn, VIX cũng điều chỉnh mạnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2025. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu được nâng lên 6.500 tỷ đồng, cao hơn 1.500 tỷ đồng so với phương án trình tháng 9 và tăng 433% so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng lên 5.200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, VIX là quán quân lợi nhuận ngành chứng khoán trong quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó riêng trong quý 3 công ty này lãi trước thuế 3.048 tỷ đồng, tăng tới 839% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động của VIX đạt 6.178 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 5.116 tỷ đồng và 4.123 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2024.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của VIX đạt gần 31.535 tỷ đồng, tăng tăng 61% so với đầu năm. Trong đó, công ty chứng khoán đầu tư hơn 16.100 tỷ đồng vào hoạt động cho vay, chủ yếu là margin, con số này cũng gấp gần 3 lần đầu năm. Danh mục tài sản tài chính FVTPL cuối quý 3 ghi nhận giá gốc 9.254 tỷ đồng, trong đó 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng hơn 1.000 tỷ đồng là EIB, GEE và GEX.