Một cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng kịch trần, vốn hóa vượt 150.000 tỷ

Cổ phiếu Vinpearl (mã VPL) vừa bất ngờ có phiên tăng kịch trần “trắng bên bán” lên mức 87.200 đồng/cp, đánh dấu phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp. Tính từ đáy, VPL đã tăng hơn 20% thị giá, vốn hóa thị trường hơn 155.000 tỷ đồng. Dù vậy, so với đỉnh đạt được hồi giữa tháng 5, cổ phiếu này vẫn còn thấp hơn khoảng 14%.

Vinpearl là “tân binh” của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 khi mới chào sàn ngày 13/5. Đây là thành viên thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết cổ phiếu trên HoSE, cùng với Vingroup (mã VIC), Vinhomes (mã VHM), Vincom Retail (mã VRE).

Với việc đã niêm yết hơn 6 tháng và không nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, VPL nhiều khả năng sẽ đủ điều kiện được cho vay ký quỹ (margin) thời gian tới.

Theo BCTC quý 3/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thực nhận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận mức tăng trưởng 669% so với cùng kỳ 2024, đạt 819 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng trong quý 3/2025.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, nhằm tổ chức lại cơ cấu công ty con, ngày 22/9, Vinpearl đã ban hành nghị quyết HĐQT phê duyệt việc tách CTCP Vinpearl Cửa Hội, một công ty con của công ty và thành lập công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.

Tên công ty dự kiến mới thành lập là CTCP Đầu tư và phát triển Cửa Hội, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An. Vốn điều lệ dự kiến là 1.137,4 tỷ đồng, trong đó Vinpearl góp 99,992%.

Được biết, Vinpearl Cửa Hội vừa trở thành công ty con của Vinpearl từ ngày 14/2/2025, sau khi Vinpearl nhận chuyển nhượng 99,99% vốn cổ phần, tương đương 1.263,8 tỷ đồng của Vinpearl Cửa Hội từ Vingroup với giá chuyển nhượng 1.855 tỷ đồng.

Ngoài Vinpearl Cửa Hội, Vinpearl còn 4 công ty con khác là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Phúc An, CTCP VinWonders Nha Trang, CTCP Đầu tư và Phát triển khách sạn Landmark 81, CTCP Đầu tư và phát triển khách sạn Thanh Hóa.