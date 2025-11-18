Một cổ phiếu dầu khí tăng bốc 40% lên đỉnh 1 năm, CTCK dự báo tăng trưởng kép 2026-2028 đạt 44%

Trên thị trường, cổ phiếu PVD của PV Drilling chốt phiên 17/11 tại mức giá 26.700 đồng/cp. Chỉ sau 1 tháng, thị giá PVD bật tăng hơn 40% giá trị, qua đó tiến lên mốc giá cao nhất trong vòng 1 năm qua. Vốn hóa của doanh nghiệp dầu khí này tăng lên hơn 14.800 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2025 là một yếu tố hỗ trợ diễn biến giá cổ phiếu. Cụ thể, tổng doanh thu PVD ghi nhận 2.646 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 54% so với cùng kỳ, đạt 277 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu nhờ sự đóng góp từ giàn khoan PV DRILLING VIII được đưa vào vận hành từ ngày 1/9/2025, khối lượng công việc mảng dịch vụ liên quan đến khoan tăng, lợi nhuận và cổ tức được chia từ liên doanh/công ty con được cải thiện đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của PV Drilling tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6.945 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ròng tăng mạnh lên 46%, đạt 673 tỷ đồng. Sau 9 tháng, PV Drilling thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và 127% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Tích cực đầu tư giàn khoan, hoạt động thăm dò và khai thác trong nước thúc đẩy tăng trưởng﻿

Hiện, PV Drilling có 7 giàn khoan biển, trong đó 6 giàn tự nâng và một giàn nước sâu. Các giàn đều có hợp đồng đến hết năm 2026, vài giàn có hợp đồng đến năm 2028. Riêng giàn PV DRILLING IX vừa đầu tư đang tái khởi động, sẽ đưa vào vận hành từ năm 2026.

PVD nắm giữ 100% cổ phần tại PVD DRILLING IX. Đồng thời, ban lãnh đạo PV Drilling cũng xác nhận rằng cả 2 giàn khoan tự nâng (JU) mới là PVD VIII và PVD IX sẽ được áp dụng thời hạn khấu hao 15 năm.

Báo cáo mới nhất của Chứng khoán Vietcap giả định rằng tổng vốn đầu tư XDCB là 83 triệu USD và giá thuê ngày là 105.000 USD/ngày trong năm 2027, Vietcap ước tính PVD IX sẽ đóng góp khoảng 8,5 triệu USD/năm vào LNST sau lợi ích CĐTS của PVD trong giai đoạn 2027–2029.

Năm 2025, Vietcap dự phóng PVD sẽ ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi (lợi nhuận sau thuế) đạt 33,5 triệu USD (tương đương khoảng 883 tỷ đồng), tăng trưởng 11% so với cùng kỳ.

Mức tăng trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế đến từ: (1) Lợi nhuận gộp từ mảng dịch vụ liên quan đến giếng khoan tăng, phản ánh kết quả trong 9T 2025 khả quan; (2) giảm 1,7% trong chi phí hoạt động tiền mặt trung bình giai đoạn 2025–2029; (3) Tăng gấp đôi tỷ lệ sở hữu tại PVD IX; và (4) Kéo dài thời gian khấu hao cho các giàn PVD VIII và PVD IX lên 15 năm (từ mức 7 năm trước đây).

Theo Vietcap, các yếu tố này bù đắp cho mức giảm 1,4% trong giá thuê giàn khoan tự nâng (JU) trung bình trong giai đoạn 2025–2029.

Nhóm phân tích cũng dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2026– 2028 đạt 44% , được thúc đẩy bởi: giá thuê ngày tăng nhẹ, đóng góp từ PVD VIII (quý 4/2025) và PVD IX (2027), sự phục hồi trong mảng dịch vụ giếng khoan, và lợi nhuận từ các công ty liên doanh.

Mặt khác, hoạt động thăm dò và khai thác trong nước tiếp tục chu kỳ tăng trưởng mạnh, dự báo thúc đẩy khối lượng công việc cho PVD. Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã nhấn mạnh triển vọng khoan tích cực tại Việt Nam trong suốt nhiều năm, với ước tính khoảng 63 giếng khoan mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030, tương ứng với nhu cầu vào khoảng 12 giàn khoan tự nâng, gấp đôi so với 6 giàn khoan hiện tại của PVD. Vietcap đánh giá diễn biến này mang lại khối lượng công việc dồi dào và bền vững cho PVD trong trung hạn.

Duy trì tăng trưởng nhờ khối lượng công việc lớn

Trong một nhận định khác, Chứng khoán SSI dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu được chậm lại còn 2,1 triệu thùng/ngày vào năm 2026, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tăng trưởng nhu cầu khoảng 700 nghìn thùng/ngày, kéo theo tình trạng dư cung tiếp diễn.

Do đó, nhóm phân tích cho rằng triển vọng giá dầu vẫn yếu, với mức dự phóng trung bình của thị trường là giá Brent trung bình ở mức 63 USD/thùng (- 7,3% so với cùng kỳ). Về khí, nguồn cung LNG mới trong năm 2026 (từ Canada, Mỹ và Qatar) dự kiến sẽ khiến giá LNG hạ nhiệt.

Khi giá dầu duy trì ở mức thấp, SSI Research dự báo xu hướng phân hóa lợi nhuận giữa các nhóm tiếp tục. Nhóm Thượng nguồn (PVD, PVS) được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ khối lượng công việc lớn. Đây cũng là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ Lô B – Ô Môn.

Cụ thể, lợi nhuận của PVD dự kiến duy trì tăng trưởng mạnh ~39,7% so với cùng kỳ trong năm 2026, nhờ công suất khai thác cao, giá thuê giàn khoan tăng, đóng góp từ PVD XIII và IX, giàn PVD I hết khấu hao, và nền lợi nhuận thấp trong Q1/2025 (do giàn PVD VI bảo dưỡng).