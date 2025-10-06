Một cổ phiếu "họ" Vingroup bốc đầu kịch trần, điều gì đang xảy ra?

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch 6/10 đầy hưng phấn với gap tăng giá ngay đầu phiên. Nổi bật trong đó là nhóm cổ phiếu 'họ' Vingroup, trở thành những đầu tàu dẫn dắt đà tăng của thị trường.

Nổi bật, cổ phiếu Vincom Retail (mã: VRE) tăng kịch trần, thậm chí “trắng bên bán” qua đó leo lên mốc 35.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng hơn 3,5 năm (kể từ tháng 2/2022). Vốn hóa thị trường theo đó vượt 79.500 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của VRE diễn ra sau khi Vincom Retail vừa chính thức khai trương Vincom Mega Mall Ocean City tại đại đô thị Vinhomes Ocean City (Hà Nội) vào cuối tuần trước – trung tâm thương mại thứ 89 trong hệ thống, đánh dấu sự hiện diện của doanh nghiệp tại 31/34 tỉnh, thành trên cả nước.

Vincom Mega Mall Ocean City là một trong những trung tâm thương mại quy mô và hiện đại hàng đầu cả nước, có tổng diện tích gần 70.000 m2, gồm 3 tầng nổi và 2 tầng hầm gửi xe, được phát triển theo mô hình “ One-Stop Shoppertainment ” - kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng không gian.

Trong số các thương hiệu hiện diện, đáng chú ý có siêu thị AEON với diện tích hơn 7.500 m2 - lần đầu tiên góp mặt trong hệ thống Vincom. Việc AEON xuất hiện tại đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu dùng của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại khu vực Thủ đô, đồng thời bổ sung cho hệ sinh thái dịch vụ - thương mại ngày càng đa dạng của Vincom Retail.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán ACBS cho rằng, mảng cho thuê bất động sản của Vincom Retail sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2025, với doanh thu ước đạt 8.516 tỷ đồng nhờ tỷ lệ lấp đầy cải thiện và sự đóng góp từ 5 trung tâm thương mại mới khai trương trong năm 2024.

Không chỉ được hưởng lợi từ kỳ vọng kinh doanh sau sự kiện khai trương Vincom Mega Mall Ocean City, cổ phiếu VRE còn bứt phá nhờ tâm lý tích cực của nhà đầu tư trước thông tin doanh nghiệp sắp nhận khoản cổ tức 'khổng lồ' từ công ty con.

HĐQT Vincom Retail mới đây thông qua Nghị quyết phê duyệt việc Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail - công ty con do Vincom Retail sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện chi trả lợi nhuận cho chủ sở hữu﻿.

Theo đó, tổng số lợi nhuận được phân phối là 4.480 tỷ đồng, phương thức chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu và dự kiến hoàn tất trong quý III/2025.

Tại ngày 30/6/2025, Vincom Retail có 4 công ty con, gồm: Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail, Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đô thị Suối Hoa, Công ty CP Đầu tư Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Landmark 81. Trong đó, Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail đảm nhiệm mảng cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ vui chơi giải trí và kinh doanh bất động sản.

Để phục vụ cho quá trình tái cấu trúc nội bộ, tinh gọn các công ty, ngày 26/8/2025, HĐQT của Vincom Retail đã ban hàng nghị quyết phê duyệt việc sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa vào Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail. Như vậy, hiện tại Vincom Retail chỉ còn 3 công ty con.