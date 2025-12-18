Một cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" hàng mạnh trong phiên 18/12

Thị trường có diễn biến giao dịch chậm, thanh khoản suy giảm trong phiên 18/12, chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh. Lực cầu cuối phiên cải thiện tốt giúp VN-Index phục hồi cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 3,32 điểm (+0,20%) lên mức 1.676,98 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng 871 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 369 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -65 tỷ đồng, tiếp theo là NAB (-45 tỷ), TCB (-41 tỷ), FPT (-39 tỷ) và HPG (-37 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như STB (-27 tỷ), LPB (-23 tỷ), VPB (-23 tỷ), MSN (-22 tỷ) và VRE (-19 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 66 tỷ đồng. Theo sau là HDB (12 tỷ), VPL (5 tỷ), E1VFVN30 (4 tỷ), VCI (3 tỷ), PVD (3 tỷ), VCG (2 tỷ), VTP (2 tỷ), DXG (2 tỷ) và VIX (1 tỷ đồng).