Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" hàng mạnh trong phiên 18/12

18-12-2025 - 17:29 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" hàng mạnh trong phiên 18/12

Tự doanh CTCK bán ròng 369 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường có diễn biến giao dịch chậm, thanh khoản suy giảm trong phiên 18/12, chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh. Lực cầu cuối phiên cải thiện tốt giúp VN-Index phục hồi cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 3,32 điểm (+0,20%) lên mức 1.676,98 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng 871 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 369 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -65 tỷ đồng, tiếp theo là NAB (-45 tỷ), TCB (-41 tỷ), FPT (-39 tỷ) và HPG (-37 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như STB (-27 tỷ), LPB (-23 tỷ), VPB (-23 tỷ), MSN (-22 tỷ) và VRE (-19 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 66 tỷ đồng. Theo sau là HDB (12 tỷ), VPL (5 tỷ), E1VFVN30 (4 tỷ), VCI (3 tỷ), PVD (3 tỷ), VCG (2 tỷ), VTP (2 tỷ), DXG (2 tỷ) và VIX (1 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đây: Một đại gia Việt mở 3 siêu thị mỗi ngày, triền miên suốt hơn 1 tháng vẫn chưa dừng lại

Chuyện gì đây: Một đại gia Việt mở 3 siêu thị mỗi ngày, triền miên suốt hơn 1 tháng vẫn chưa dừng lại Nổi bật

2 lần “hô đáy" của ông Nguyễn Duy Hưng trong năm 2025

2 lần “hô đáy" của ông Nguyễn Duy Hưng trong năm 2025 Nổi bật

Thương vụ lớn liên quan tới Novaland, Vinamilk

Thương vụ lớn liên quan tới Novaland, Vinamilk

17:03 , 18/12/2025
Quyết định quan trọng với Quốc Cường Gia Lai

Quyết định quan trọng với Quốc Cường Gia Lai

17:01 , 18/12/2025
Chứng khoán ngày 18-12: Cổ phiếu Hóa Chất Đức Giang giảm 3 phiên liên tiếp

Chứng khoán ngày 18-12: Cổ phiếu Hóa Chất Đức Giang giảm 3 phiên liên tiếp

16:47 , 18/12/2025
Hóa chất Đức Giang sắp lên tiếng về việc cổ phiếu giảm sàn?

Hóa chất Đức Giang sắp lên tiếng về việc cổ phiếu giảm sàn?

16:46 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên