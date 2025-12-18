Hóa chất Đức Giang sắp lên tiếng về việc cổ phiếu giảm sàn?

Sóng gió vẫn chưa buông tha cổ đông Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Kết phiên 18/12, cổ phiếu DGC tiếp tục giảm hết biên độ xuống còn 74.900 đồng/cp, đánh dấu phiên "lau sàn" thứ 3 liên tiếp. ﻿

Đáng chú ý, tính đến cuối ngày dư bán giá sàn vẫn còn gần 22 triệu cổ phiếu, tương đương gần 6% công ty. Việc dư bán sàn tại phiên ATC cao ngất ngưởng cho thấy lượng cổ đông đang bị "kẹp" cổ phiếu DGC rất đông đảo.

Trong khi lệnh bán chất đống, thanh khoản gần như đóng băng khi cả phiên chỉ khớp lệnh vỏn vẹn 1 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại đã tranh thủ bán ra gần 900.000 đơn vị. Chỉ sau 3 phiên giao dịch, vốn hóa của doanh nghiệp đã nhanh chóng "bốc hơi" gần 6.900 tỷ đồng.

Theo quy định, các doanh nghiệp khi giá cổ phiếu giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố thông tin. Nếu chuỗi giảm này kéo dài đến phiên thứ 5, Đức Giang sẽ buộc phải lên tiếng giải trình với cơ quan quản lý về những biến động bất thường của cổ phiếu.

﻿Cú rơi tự do của DGC như "gáo nước lạnh" dội vào kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, bởi từ trước đến nay đây vẫn được xem là cổ phiếu cơ bản "ngôi sao" của ngành hóa chất với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định. Thậm chí, doanh nghiệp vừa thông báo tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ lên tới 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến chi ra hơn 1.140 tỷ đồng. Ngày 25/12 tới đây là hạn chốt danh sách cổ đông và tiền sẽ về tài khoản vào ngày 15/1/2026.

Chứng khoán SHS cho rằng chính sách này có thể gây áp lực tiêu cực lên DGC trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh mảng P4 đang đóng góp gần 50% doanh thu của doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2025.

Trước tác động từ việc tăng thuế, SHS đã điều chỉnh giảm 10% dự báo lợi nhuận thuần của DGC năm 2026, chủ yếu do chi phí thuế gia tăng. Theo dự báo mới, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của DGC trong giai đoạn 2025F–2027F lần lượt đạt 4,3% – 2,8% – 6,6%, thấp hơn so với kỳ vọng trước đó.

Để ứng phó, DGC có thể triển khai một số giải pháp như đàm phán với khách hàng hiện hữu nhằm chia sẻ chi phí thuế, đồng thời giảm tỷ trọng xuất khẩu P4, chuyển hướng sang tăng xuất khẩu axit và các sản phẩm hạ nguồn có giá trị gia tăng cao hơn như phân bón (DAP, MAP), phụ phẩm và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Ở chiều tích cực, tác động tiêu cực từ chính sách thuế phần nào được giảm nhẹ nhờ Hiệp định CPTPP. Theo đó, thuế xuất khẩu P4 sang Nhật Bản – thị trường chiếm khoảng 26% doanh thu xuất khẩu của DGC trong H1/2025 – vẫn được duy trì ở mức 0%, giúp doanh nghiệp giữ được lợi thế cạnh tranh tại thị trường quan trọng này.

Chứng khoán KB Việt Nam cũng đánh giá ảnh hưởng tiêu cực sẽ tương đối hạn chế trong trung hạn nhờ mức thuế xuất khẩu cạnh tranh hơn so với Trung Quốc và thuế suất áp dụng cho Nhật Bản (khách hàng lớn của doanh nghiệp) và EU được hạ về 0% trong năm 2026 và 2027 nhờ các hiệp định FTA đã ký.

Lãnh đạo công ty cho biết nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực bán dẫn sẵn sàng chia sẻ một phần chi phí tăng thêm từ thuế nhưng đàm phán về giá có khó khăn hơn đối với nhóm khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp.