Kido tất toán xong lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng trước hạn

18-12-2025 - 15:59 PM | Thị trường chứng khoán

Với việc mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu KDCH2126001, Kido đã tất toán xong lô trái phiếu này trước hạn.

Công ty CP Tập đoàn Kido (Kido, MCK: KDC) mới đây đã có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 12/12/2025, Kido tiến hành mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu mã KDCH2126001, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Được biết, lô KDCH2126001 phát hành ngày 4/1/2021, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo lịch ban đầu là 4/1/2026. Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu duy nhất mà Kido đang lưu hành. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã thanh toán hơn 18,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô KDCH2126001.

Trong một diễn biến khác, Kido vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Theo đó, Kido bị xử phạt hành chính hơn 528 triệu đồng do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu.

Kido còn bị phạt 42,25 triệu đồng đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp đối với tờ khai giá trị gia tăng các tháng 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 10/2024 và 12/2024 (bị áp dụng tình tiết tăng nặng).

Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 502,3 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/12/2025, Kido có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp mà Kido phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kido còn phải giảm lỗ từ hoạt động kinh doanh chuyển kỳ sau năm 2024 số tiền hơn 5,9 tỷ đồng và giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ kê khai tháng 12/2024 gần 7,9 triệu đồng.

PV

An ninh tiền tệ

