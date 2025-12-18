Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 18/12: Khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 900 tỷ đồng, một cổ phiếu bất động sản bị xả đột biến

Phiên 18/12: Khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 900 tỷ đồng, một cổ phiếu bất động sản bị xả đột biến

Chiều ngược lại, MBB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 95 tỷ đồng.

Phiên đáo hạn phái sinh, thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt áp lực bán xuyên suốt trước khi đảo chiều tăng nhẹ vào cuối phiên 18/12. Đóng cửa, VN-Index tăng hơn 3,3 điểm lên sát 1.678 điểm. Thanh khoản hụt hơi với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 13.460 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng 871 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 852 tỷ đồng

Ở chiều bán, cổ phiếu bất động sản DXS bị khối ngoại “xả” mạnh đột biến với giá trị khoảng 452 tỷ đồng. Theo sau là VIC bị bán ròng khoảng 331 tỷ đồng, trong khi FPT cũng ghi nhận áp lực rút ròng gần 95 tỷ đồng. Các mã HDB và DGC lần lượt bị bán ròng khoảng 86 tỷ và 67 tỷ đồng; ngoài ra SSI, CII, GMD, TCH, DBC cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý (khoảng 32–56 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, MBB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 95 tỷ đồng. Đứng thứ hai là TCB, được khối ngoại giải ngân gần 55 tỷ đồng, theo sau là VNM (khoảng 51 tỷ đồng) và SHB (khoảng 46 tỷ đồng). GEX và MWG cũng được mua ròng mạnh với khoảng 45 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 18 tỷ đồng

Ở chiều bán, MBS bị khối ngoại “xả” mạnh nhất với giá trị khoảng 36 tỷ đồng. Theo sau là PVI bị bán ròng khoảng 2,5 tỷ đồng, trong khi CEO cũng ghi nhận áp lực rút ròng khoảng 2 tỷ đồng. Hai mã IDC và SHS lần lượt bị bán ròng gần 2 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, PVS dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 27 tỷ đồng. VFS được khối ngoại giải ngân khoảng 2 tỷ đồng, theo sau là VTZ (khoảng 1 tỷ đồng) và IVS (khoảng 0,4 tỷ đồng). BVS cũng được mua ròng nhẹ với khoảng 0,2 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 2 tỷ đồng

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại GCF và HLB, cùng giá trị khoảng 700 triệu đồng mỗi mã. Theo sau là ABB, HBC và MPC lần lượt ghi nhận giá trị mua ròng khoảng một vài trăm triệu đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại VEA với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. ABW đứng kế tiếp khi bị bán ròng khoảng 2 tỷ đồng, còn PAT cũng chịu áp lực rút ròng khoảng 600 triệu đồng. Các mã MFS và SDT tiếp tục bị bán ròng nhẹ.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

