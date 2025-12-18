Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty chứng khoán đồng loạt cắt margin, hạ giá trần cho vay đối với cổ phiếu nhóm Hóa chất Đức Giang (DGC)

18-12-2025 - 16:45 PM

Công ty chứng khoán đồng loạt cắt margin, hạ giá trần cho vay đối với cổ phiếu nhóm Hóa chất Đức Giang (DGC)

Động thái của các CTCK diễn ra trong bối cảnh thị giá các mã nhóm DGC lao dốc mạnh vài phiên gần đây.

Theo danh mục Vay ký quỹ của Chứng khoán TCBS cập nhật ngày 18/12/2025, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã bị hạ giá trần cho vay margin từ 105.600 đồng/cp trong phiên liền trước xuống còn 70.000 đồng/cp. Tỷ lệ cho vay vẫn được giữ nguyên ở mức 50%.

Ở diễn biến khác, Chứng khoán Phú Hưng đã thông hạ tỷ lệ cho vay margin tại mã TSB của CTCP Ắc quy Tia Sáng – công ty con của DGC xuống 0%, đồng nghĩa cổ phiếu này bị cắt margin từ ngày 18/12.

Động thái của các CTCK diễn ra trong bối cảnh thị giá DGC cũng như TSB lao dốc mạnh vài phiên gần đây, giảm sàn hết biên độ. Đóng cửa phiên 18/12, thị giá DGC còn 74.900 đồng/cp, chồng chất gần 22 triệu cổ phiếu bán giá sàn nhưng không có lệnh mua đối ứng. Vốn hóa thị trường lùi về mức 28.445 tỷ đồng, tương ứng "bốc hơi" gần 6.900 tỷ đồng sau vỏn vẹn 3 phiên giao dịch.﻿

Mã TSB cũng rơi về mức 27.400 đồng/cp, giảm gần 23% chỉ sau 3 phiên.

Đà rơi của cổ phiếu Đức Giang khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ, khi mà doanh nghiệp còn rục rịch lăn chốt cổ tức tiền mặt vào ngày 25/12 tới đây và dự kiến thanh toán từ 15/1/2026. Tỷ lệ cổ tức là 30%, tương ứng mỗi 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tổng mức thanh toán 1.140 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của DGC tương đối khả quan, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGC đạt hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4%. Khấu từ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng cho cả năm 2025.

