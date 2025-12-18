Thương vụ lớn liên quan tới Novaland, Vinamilk

Qua mốc phủ quyết

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được đại hội cổ đông bất thường thông qua hồi tháng 8.

Theo đó, Novaland sẽ phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành hơn 15.746 đồng/cổ phiếu, tương đương: cứ hơn 15.746 đồng của khoản nợ sẽ đổi thành 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ bị xóa bỏ, đồng thời chủ nợ trở thành cổ đông của NVL. Thời điểm phát hành dự kiến từ quý IV này đến quý I/2026.

Novaland công bố 2 chủ nợ được hoán đổi thành cổ phiếu lần này. Thứ nhất là Công ty CP NovaGroup dự kiến nhận hơn 156 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.465 tỷ đồng. Sau phát hành, NovaGroup sẽ nâng sở hữu lên 22,24% vốn NVL.

Thứ hai là Công ty CP Diamond Properties dự kiến được phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 111 tỷ đồng. Sau phát hành, Diamond Properties dự kiến nâng sở hữu lên 7,75% vốn điều lệ NVL.

Đáng chú ý, cả hai pháp nhân trên đều đang là cổ đông của NVL và đều có mối liên hệ với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland.

So với phương án được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường hồi tháng 8/2025, Novaland giảm số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ từ 168 triệu cổ phiếu xuống còn gần 164 triệu cổ phiếu.

Đồng thời số lượng chủ nợ cũng giảm từ 3 xuống còn 2 chủ nợ khi khoản nợ gần 7 tỷ đồng của bà Hoàng Thu Châu không nằm trong danh sách hoán đổi lần này.

Hiện, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn giảm xuống dưới 37%, tiến sát ngưỡng 36% - mức quan trọng để gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL duy trì quyền phủ quyết tại Novaland.

Do đó, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Novaland và vượt xa mốc phủ quyết là 36% vốn điều lệ.

Nắm gần 25% cổ phần Vinamilk

Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JC&C) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) liên quan đến giao dịch lớn tại Vinamilk.

Theo đó, công ty thành viên của JC&C là Platinum Victory Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận chuyển nhượng hơn 96 triệu cổ phiếu VNM - tương đương 4,6% cổ phần tại Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) cho F&N Dairy Investments Pte. Ltd. - pháp nhân thuộc hệ sinh thái F&N.

Tỷ lệ sở hữu thực tế của F&N tại Vinamilk sẽ tăng lên 24,99% nếu thương vụ hoàn tất.

Theo các điều khoản được công bố, tổng giá trị thương vụ được xác định ở mức 6.011 tỷ đồng. Với tỷ giá quy đổi ghi nhận trong hợp đồng là 26.343 đồng/USD, số tiền thực chi của bên mua tương đương khoảng 228 triệu USD. Mức giá giao dịch bình quân đạt 62.555 đồng/cổ phiếu, không chênh lệch quá nhiều so với thị giá 62.900 đồng/cổ phiếu khi mở cửa phiên giao dịch sáng 18/12.

Hiện tại, F&N đang nắm giữ gần 426,2 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20,39% vốn điều lệ Vinamilk. Nếu thương vụ được hoàn tất, tỷ lệ sở hữu thực tế của F&N tại Vinamilk sẽ tăng lên 24,99%. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ sở hữu của JC&C tại Vinamilk sẽ giảm từ 10,62% xuống còn 6,02%.

F&N là tập đoàn đồ uống có trụ sở tại Singapore của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Ông Charoen đồng thời nắm quyền chi phối tại Thai Beverage (ThaiBev) - đơn vị gây chú ý với thương vụ chi khoảng 5 tỷ USD để thâu tóm 53,59% cổ phần Sabeco (mã chứng khoán: SAB) vào năm 2017.

F&N Dairy Investments vào VNM khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2005 và tăng sở hữu sau đợt SCIC thoái vốn năm 2017. Từ đó đến nay, F&N Dairy Investments đã thu về hơn 15.000 tỷ đồng tiền cổ tức từ Vinamilk.

Trong khi đó, Jardine Cycle & Carriage Limited là công ty con của Jardine Matheson - tập đoàn châu Á có lịch sử gần 200 năm. Thông qua nhóm quỹ Platinum Victory, JC&C hiện sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD tại Việt Nam, với các khoản đầu tư lớn vào Vinamilk, THACO, REE...