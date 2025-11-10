Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bị tự doanh CTCK "xả" trăm tỷ trong phiên đầu tuần 10/11

Nối tiếp quán tính điều chỉnh từ tuần trước, VN-Index mở cửa phiên đầu tuần 10/11 trong sắc đỏ và giằng co mạnh. Chỉ số chính có thời điểm tăng trở lại lên trên tham chiếu song áp lực bán gia tăng nửa cuối phiên chiều khiến VN-Index mất đà và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Đóng cửa, VN-Index đứng tại 1.580,54, giảm 18,56 điểm, tương đương 1,16%. Khối ngoại tiếp đà bán ròng khoảng 300 tỷ đồng tren toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 74 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị -169 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-53 tỷ), FUEVFVND (-15 tỷ), NVL (-11 tỷ) và RYG (-11 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-10 tỷ), EIB (-10 tỷ), VRE (-10 tỷ), VHM (-9 tỷ) và HHS (-8 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu HPG và CTG được mua ròng mạnh nhất, cùng đạt 30 tỷ đồng. Theo sau là TCB (24 tỷ), MWG (21 tỷ), DGC (16 tỷ), ACB (11 tỷ), VIX (11 tỷ), STB (9 tỷ), KBC (8 tỷ) và KDH (7 tỷ đồng).



