Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK gom mạnh trong phiên đầu tuần 17/11

Tâm lý thị trường đã cải thiện tích cực hơn trong phiên đầu tuần 17/11. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay, duy trì sắc xanh trong cả phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 18,96 điểm (+1,16%) lên mức 1.654,42 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 979 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng 247 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, EIB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 88 tỷ đồng, theo sau là CII (79 tỷ), VIX (62 tỷ), STB (49 tỷ), POW (38 tỷ), TCB (31 tỷ), FPT (29 tỷ), HPG (17 tỷ), VRE (13 tỷ) và VHM (11 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -55 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-24 tỷ), MSH (-22 tỷ), VNM (-22 tỷ) và MBB (-20 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như OCB (-17 tỷ), RYG (-12 tỷ), ACB (-5 tỷ), HDB (-5 tỷ) và KBC (-3 tỷ đồng).