Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến gần 900 tỷ trong phiên 19/8

19-08-2025 - 19:21 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến gần 900 tỷ trong phiên 19/8

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng với giá trị 1.134 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Sau phiên phục hồi tăng điểm trước, thị trường tiếp tục có diễn biến tích cực trong phiên 19/8. VN-INDEX tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên, tăng điểm mạnh trong phiên chiều. Kết phiên VN-INDEX tăng tốt 17,83 điểm (+1,09%) lên mức 1.654,20 điểm. Trái với diễn biến tích cực của thị trường chung, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.518 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tiếp chuỗi 9 phiên bán ròng liên tục.

Tự doanh CTCK tiếp tục mua rò ﻿ ﻿ng với giá trị 1.134 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến gần 900 tỷ trong phiên 19/8- Ảnh 1.

Cụ thể, VPB được mua ròng áp đảo với 861 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. MSN đứng thứ hai với 125 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVND (91 tỷ), VHM (62 tỷ), VIC (61 tỷ), HPG (58 tỷ), MWG (55 tỷ), LPB (38 tỷ), MBB (35 tỷ) và VJC (27 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị 296 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (70 tỷ), KBC (19 tỷ), ACB (18 tỷ) và PNJ (16 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như GMD (10 tỷ), IJC (6 tỷ), PC1 (5 tỷ), NVL (5 tỷ) và NLG (4 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam đem gần hết vốn gián tiếp rót vào tài sản số, cổ phiếu tăng “bốc đầu” gấp 3 lần từ đầu năm

Một công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam đem gần hết vốn gián tiếp rót vào tài sản số, cổ phiếu tăng “bốc đầu” gấp 3 lần từ đầu năm Nổi bật

HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 65 mã gồm nhiều cái tên “hot” HAG, NVL, LDG, BCG,...

HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do thua lỗ, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 65 mã gồm nhiều cái tên “hot” HAG, NVL, LDG, BCG,... Nổi bật

'Nóng' tin đồn IPO công ty con, cổ phiếu ngân hàng tăng vọt

'Nóng' tin đồn IPO công ty con, cổ phiếu ngân hàng tăng vọt

19:03 , 19/08/2025
Có nên bán vàng, đổ tiền vào chứng khoán?

Có nên bán vàng, đổ tiền vào chứng khoán?

16:36 , 19/08/2025
Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng, "xả" hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 19/8, cổ phiếu nào chịu áp lực lớn nhất?

15:45 , 19/08/2025
Phó TGĐ Khối Đầu tư KIM Việt Nam: Xu hướng Uptrend của thị trường chứng khoán đang hình thành khá rõ

Phó TGĐ Khối Đầu tư KIM Việt Nam: Xu hướng Uptrend của thị trường chứng khoán đang hình thành khá rõ

15:40 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên