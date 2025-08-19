Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến gần 900 tỷ trong phiên 19/8

Sau phiên phục hồi tăng điểm trước, thị trường tiếp tục có diễn biến tích cực trong phiên 19/8. VN-INDEX tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên, tăng điểm mạnh trong phiên chiều. Kết phiên VN-INDEX tăng tốt 17,83 điểm (+1,09%) lên mức 1.654,20 điểm. Trái với diễn biến tích cực của thị trường chung, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.518 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tiếp chuỗi 9 phiên bán ròng liên tục.

Tự doanh CTCK tiếp tục mua rò ﻿ ﻿ng với giá trị 1.134 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng áp đảo với 861 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. MSN đứng thứ hai với 125 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVND (91 tỷ), VHM (62 tỷ), VIC (61 tỷ), HPG (58 tỷ), MWG (55 tỷ), LPB (38 tỷ), MBB (35 tỷ) và VJC (27 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị 296 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (70 tỷ), KBC (19 tỷ), ACB (18 tỷ) và PNJ (16 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như GMD (10 tỷ), IJC (6 tỷ), PC1 (5 tỷ), NVL (5 tỷ) và NLG (4 tỷ đồng).