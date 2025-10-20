Một cổ phiếu ngân hàng bị loại khỏi rổ Diamond trong kỳ cơ cấu tháng 10

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VN DIAMOND kỳ tháng 10/2025.

Ngày cuối cùng để các quỹ hoàn tất việc cơ cấu danh mục dự kiến là 31/10/2025 và rổ chỉ số mới sẽ có hiệu lực vào ngày 03/11/2025.

Như nhiều công ty chứng khoán đã dự phóng, cổ phiếu ngân hàng VIB đã bị loại khỏi danh mục. Ngược lại, không có mã nào được thêm mới trong kỳ cơ cấu này.

Hiện có 6 quỹ đang tham chiếu rổ chỉ số VNDiamond gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND, FUEABVND và VFCVN DIAMOND, tổng quy mô đạt khoảng 14.000 tỷ đồng.

Theo tính toán, dự phóng các quỹ có thể mua thêm một số mã như FPT (15 triệu cổ phiếu), ACB (17 triệu cổ phiếu), MWG (5,8 triệu cổ phiếu), VPB (6,8 triệu cổ phiếu), TCB (4 triệu cổ phiếu),…

Ngược lại, VIB có thể bị bán ra gần 3 triệu cổ phiếu để ra khỏi danh mục các quỹ, đồng thời một số mã có thể bị bán bớt như GMD (-13,5 triệu cổ phiếu), KDH (-11,6 triệu cổ phiếu),…



