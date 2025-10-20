Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng bị loại khỏi rổ Diamond trong kỳ cơ cấu tháng 10

20-10-2025 - 17:59 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bị loại khỏi rổ Diamond trong kỳ cơ cấu tháng 10

Ngày cuối cùng để các quỹ ETF hoàn tất việc cơ cấu danh mục dự kiến là 31/10/2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VN DIAMOND kỳ tháng 10/2025.

Ngày cuối cùng để các quỹ hoàn tất việc cơ cấu danh mục dự kiến là 31/10/2025 và rổ chỉ số mới sẽ có hiệu lực vào ngày 03/11/2025.

Như nhiều công ty chứng khoán đã dự phóng, cổ phiếu ngân hàng VIB đã bị loại khỏi danh mục. Ngược lại, không có mã nào được thêm mới trong kỳ cơ cấu này.

Một cổ phiếu ngân hàng bị loại khỏi rổ Diamond trong kỳ cơ cấu tháng 10- Ảnh 1.

Hiện có 6 quỹ đang tham chiếu rổ chỉ số VNDiamond gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND, FUEABVND và VFCVN DIAMOND, tổng quy mô đạt khoảng 14.000 tỷ đồng.

Theo tính toán, dự phóng các quỹ có thể mua thêm một số mã như FPT (15 triệu cổ phiếu), ACB (17 triệu cổ phiếu), MWG (5,8 triệu cổ phiếu), VPB (6,8 triệu cổ phiếu), TCB (4 triệu cổ phiếu),…

Ngược lại, VIB có thể bị bán ra gần 3 triệu cổ phiếu để ra khỏi danh mục các quỹ, đồng thời một số mã có thể bị bán bớt như GMD (-13,5 triệu cổ phiếu), KDH (-11,6 triệu cổ phiếu),…


Tuệ Giang

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giảm kỷ lục 95 điểm, vốn hóa mất hơn 400.000 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam?

Giảm kỷ lục 95 điểm, vốn hóa mất hơn 400.000 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam? Nổi bật

Thế Giới Di Động (MWG) triển khai mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa lên đến 200.000 đồng/cp

Thế Giới Di Động (MWG) triển khai mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa lên đến 200.000 đồng/cp Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới

17:13 , 20/10/2025
Nhóm cổ phiếu Viettel ngược dòng thị trường bứt phá

Nhóm cổ phiếu Viettel ngược dòng thị trường bứt phá

17:09 , 20/10/2025
Một thế lực bất ngờ tung 1.000 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên VN-Index bay gần 95 điểm

Một thế lực bất ngờ tung 1.000 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên VN-Index bay gần 95 điểm

17:02 , 20/10/2025
Công ty lớn mà không có CEO, sếp Coteccons “giải mã” mô hình vận hành sau tái cấu trúc

Công ty lớn mà không có CEO, sếp Coteccons “giải mã” mô hình vận hành sau tái cấu trúc

16:37 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên