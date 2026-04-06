Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến hơn 500 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

Tuệ Giang | 06-04-2026 - 19:37 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 427 tỷ đồng trên HOSE.

Sau 02 tuần phục hồi và chuyển sang giai đoạn tích lũy ngắn hạn, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 6/4. Đóng cửa, VN-Index giảm 9,05 điểm (-0,54%) về mức 1.674,99 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 91 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 427 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -543 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-143 tỷ), NVL (-26 tỷ), HHV (-17 tỷ) và GEE (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như NLG (-13 tỷ), TCH (-9 tỷ), VCG (-9 tỷ), CII (-9 tỷ) và HCM (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, MWG và KBC được mua ròng với giá trị lần lượt là 74 tỷ và 32 tỷ đồng. Theo sau là VHM (29 tỷ), MSN (23 tỷ), GMD (12 tỷ), VNM (11 tỷ), TCH (8 tỷ), VIC (8 tỷ), MBB (7 tỷ) và VPB (7 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên