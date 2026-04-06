Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến hơn 500 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

Sau 02 tuần phục hồi và chuyển sang giai đoạn tích lũy ngắn hạn, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 6/4. Đóng cửa, VN-Index giảm 9,05 điểm (-0,54%) về mức 1.674,99 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 91 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 427 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -543 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-143 tỷ), NVL (-26 tỷ), HHV (-17 tỷ) và GEE (-14 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như NLG (-13 tỷ), TCH (-9 tỷ), VCG (-9 tỷ), CII (-9 tỷ) và HCM (-7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, MWG và KBC được mua ròng với giá trị lần lượt là 74 tỷ và 32 tỷ đồng. Theo sau là VHM (29 tỷ), MSN (23 tỷ), GMD (12 tỷ), VNM (11 tỷ), TCH (8 tỷ), VIC (8 tỷ), MBB (7 tỷ) và VPB (7 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.